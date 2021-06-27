「香港有效控制疫情」 鍾南山預料中港7月有限度通關

中國工程院院士鍾南山透露，最近香港疫情控制得比較好，預計中港應該在7月份能夠有限通關。圖為香港國際機場。（中通社）

香港 市民盼望已久的兩地通關正常化迎來好消息。中國工程院院士鍾南山近日在接受媒體訪問時透露，內地與香港恢復通關會比較快，因為最近香港沒有出現社區傳播，疫情 控制得比較好，預計應該在7月份能夠有限通關。

大公報報導，廣東疫情防控取得階段性成果，而香港也在新一輪疫情「清零戰」中加強防疫。香港此前曾維持16天的本土零確診以及18天無源頭不明紀錄，但「零紀錄」在24日被一例新增的本土確診病例打破。

該名確診病例是一名27歲機場地勤男員工，他確診並驗出感染Delta變種毒株。個案的病毒基因與早前3宗在6月11日由印尼來港的輸入個案吻合。不過，該名病例確診後，香港在25、26日均錄得本土病例零增長。香港昨日新增的兩宗新冠肺炎確診個案均屬輸入病例，全部驗出帶L452R變異病毒株。

據報導，鍾南山25日在評估廣州疫情時就提出，有效控制不等同於長期社區零病例。「在我們管控鏈範圍內，偶然有一兩例患者出現，那也還是有效控制，不能說用全部都是零才叫有效控制。但在我們管控的區域以外出現病例，則要高度警惕。」

就香港與內地及澳門 通關安排，香港特區政府發言人26日表示，一直與內地及澳門特區政府相關部門就疫情防疫措施保持緊密溝通和聯繫。現時內地及港澳特區均已開展疫苗接種計畫，而本地疫情漸趨緩和，港府會與內地及澳門當局共同積極研究，在三地疫情受控並且不增加各自公共衞生風險的情況下，逐步有序恢復三地居民的正常跨境往來。

另據文匯報報導， 港府昨日公布，由30日起，已接種兩劑疫苗的香港居民外遊返港時，經機構驗出有抗體的話，強制檢疫期最多縮短至7天，但措施不適用於從極高或甚高風險地區返港人士。有專家表示，目前在外地，例如台灣的Delta變種病毒肆虐，縮短檢疫期或增加「走漏」風險，故建議政府規定從變種病毒流行地區回港，即使已接種疫苗亦不能縮短檢疫期。