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新官上任 鄧炳強：23條盡快立法 李家超：做好國安教育

香港新聞組／香港27日電
「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展暨月壤入港揭幕儀式26日在香港會展中心舉行。香港特區政府新任政務司司長李家超（左）出席開幕式，並與教育局局長楊潤雄相互致意。 （中新社）
「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展暨月壤入港揭幕儀式26日在香港會展中心舉行。香港特區政府新任政務司司長李家超（左）出席開幕式，並與教育局局長楊潤雄相互致意。 （中新社）

香港新任政務司長李家超昨天說，候選人資格審查委員會的審查標準，不容許有候選人「假裝真誠擁護基本法」；他並強調會利用每個機會做好國家安全教育。而新任保安局長鄧炳強昨日被問未來工作重點，主動提到「基本法」23條立法必須做和要盡快做，會盡一切能力做好預備工作，但今年內未必有足夠時間完成。

李家超、鄧炳強昨天會見傳媒，中央社綜合香港電台與明報報導，儘管香港去年6月30日已實施港區國安法，但港媒引述消息人士說，港府日後仍須就23條立法；香港立法會主席梁君彥去年5月也說，港府應在適當時候為基本法23條立法。鄧炳強說，本屆政府只剩下一年任期，會盡一切能力做好基本法第23條立法的預備工作，但由於涉及一條比較大型的法例，今年未必有足夠時間。

基本法23條規定：香港特別行政區應自行立法禁止任何叛國、分裂國家、煽動叛亂、顛覆中央人民政府及竊取國家機密的行為，禁止外國的政治性組織或團體在香港特別行政區進行政治活動，禁止香港特別行政區的政治性組織或團體與外國的政治性組織或團體建立聯繫。

只做過警政工作的李家超由保安局長擢升為政務司長，被質疑有否能力協調各政策局。李家超主動表示，自己在政府工作已44年，對政府整體運作、文化及工作理念，都比絕大部分同事有更充分認識。

對於香港修訂選舉制度後增設的候選人資格審查委員會，專門審查並確認選舉委員會、特首、立法會議員候選人資格，李家超說，合資格候選人有兩大條件，包括真誠擁護「基本法」，以及效忠香港特區。他說，在政治、道德及香港利益下，不容許有人「假裝真誠擁護基本法」。

他說，維護國家安全是香港特區的責任及頭等大事，會利用每個機會做好國安教育。任何官員都有履行及推廣國家安全的責任，他作為國安委成員，必定會履行這責任。

香港特區政府新任保安局局長鄧炳強（中）26日出席「時代精神耀香江」之百年中國科學...
香港特區政府新任保安局局長鄧炳強（中）26日出席「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展暨月壤入港揭幕儀式，並與教育局局長楊潤雄（左）及環境局局長黃錦星（右）相互致意。（中新社）

香港 教育 港區國安法

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