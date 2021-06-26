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中國去年成功帶回的「月球土壤」 香港27日起亮相

記者林汪靜／即時報導
中國去年成功帶回的月球土壤樣品在香港正式亮相。取材自央視新聞
中國去年成功帶回的月球土壤樣品在香港正式亮相。取材自央視新聞

中國去年成功發射月球探測器「嫦娥五號」並將月球土壤樣品帶回地球，如今月球土壤在香港正式亮相，「時代精神耀香江」之百年中國科學家主題展暨月壤入港揭幕儀式26日在香港會展中心舉行，展覽將於6月27日至7月9日向公眾開放，香港民眾可近距離觀看月壤，了解航天科技成就，感悟科學家精神。

新華網報導，在儀式上，香港特首林鄭月娥、香港中聯辦副主任譚鐵牛、神舟飛船首任總設計師戚發軔院士、長征系列火箭總設計師龍樂豪院士、探月工程三期總設計師胡浩等共同為月壤揭幕。

澎湃新聞報導，林鄭月娥表示，嫦娥探月工程對香港來說應該特別有親切感，不是因為香港特首的名字裡有「月娥」兩個字，是因為香港的高校參與了這個工程。香港理工大學的研究團隊與中國空間技術研究院合作，利用頂尖技術為火星探測器「天問一號」選取著陸點，並研製了用於監察火星環境的「落火相機」。

林鄭月娥說，她對香港的大學對國家航天發展的貢獻感到非常驕傲，希望他們之後能受到委託參與更多航天任務，她期盼在中國中央部委和各位科學家的支持和鼓勵下，香港可以為國家的航天科技事業做出貢獻，作為推動「一國兩制」事業發展的新實踐。

去年12月，中國嫦娥五號返回器攜帶約1731克月球樣品安全返回，這是人類時隔40多年後再次成功採集到月壤。

香港 中國 林鄭月娥

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