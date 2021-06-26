我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台本土確診增78例、13死 Delta變種威脅社區

「突破性染疫」全美至少4100人 打疫苗後住院或病歿

Delta病毒首侵香港社區 5.7萬人打疫苗創單日新高

香港新聞組／香港26日電
傳播力更強的新冠肺炎Delta變種病毒首次進入香港社區，圖為香港第五代山頂纜車退役在即，25日不少市民前來乘車留念。（中新社）
傳播力更強的新冠肺炎Delta變種病毒首次進入香港社區，圖為香港第五代山頂纜車退役在即，25日不少市民前來乘車留念。（中新社）

傳播力更強的新冠肺炎Delta變種病毒首次進入香港社區，衞生防護中心昨日證實，前日確診的27歲男機場地勤人員的病毒基因排序，與三名6月11日抵港印傭的基因排序吻合。他當日有曾在機場接待貨運航班機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。

香港昨日有57745人接種新冠疫苗，是疫苗接種計劃開展120天以來單日新高紀錄，136萬人已打齊兩針，接種率達20%，209萬人已打第一針，接種率30.8%。

據大公報報導，衞生防護中心將檢視機場閉路電視，調查他與該三名確診印傭曾否接觸。專家表示，政府應盡早擴大檢測追蹤，否則失守爆發就再難圍堵。

這是首次在本地源頭不明確診個案發現Delta變種病毒，理大團隊昨午宣布，透過病毒基因排序結果發現，該名男患者（第11902案宗）的病毒基因屬於Delta。衞生防護中心其後表示，經公共衞生化驗服務處對比發現，男患者的基因組與早前三宗輸入個案（第11877、11878、11881宗）基因組吻合。

該三名女患者為年齡28至39歲印傭，6月11日早上由印尼雅加達抵港，並帶有L452R變異病毒株。而男患者於6月11日上午在機場接待貨運航班的機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。消息稱，衞生防護中心仍需檢視機場閉路電視，找出該男子和三宗個案曾否有接觸。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恆表示，Delta傳播力較高，有取代其他病毒的趨勢，今次個案對疫情亮起警號。男患者最可能是於11日在機場被直接感染，只是潛伏期較長，並可能於13、14日已有傳染性。但男患者的病毒量很高，也有可能是最近才感染，不排除中間有其他個案。

香港民用航空事業職工總會主席李永富指出，地勤人員感染風險一直存在，清潔工、接送乘客往檢疫的部分司機，一般有全套保護裝備，但其他工種大多裝備不足，不少人需自行買手套、保護衣等。他建議政府重新檢視地勤人員感染風險，統籌裝備供應。

機場 香港 變種病毒

上一則

電商拚節能減碳 圍觀阿里的「煮蛋減史」

下一則

壹傳媒續停牌 保安局提解凍條件

延伸閱讀

中國Delta變異株首次社區傳播抗疫 怎麼成功的？

中國Delta變異株首次社區傳播抗疫 怎麼成功的？
Delta變種攻進台 屏東「準四級」戒備、千人打疫苗

Delta變種攻進台 屏東「準四級」戒備、千人打疫苗
台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費

台灣邊境管制升級 27日起入境集中檢疫 7高風險國旅客公費
Delta變種病毒肆虐全球 WHO籲打疫苗者戴口罩

Delta變種病毒肆虐全球 WHO籲打疫苗者戴口罩

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。（取材自微博）

鳳眼「辱華」？北京清華時裝秀模特兒 挨批迎合西方

2021-06-20 00:42
美國歌壇小天后怪奇比莉曾唱了一句詞彙「chink」，引爆歧視亞裔和辱華質疑。（路透資料照片）

唱出chink…美國歌壇小天后涉辱華 發長文道歉

2021-06-22 20:29

精彩推薦

超人氣

更多 >
邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人

邁阿密塌樓蓋在填平溼地上 下沉速度驚人
你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上

你知道嗎？ 全美60%建築物 蓋在天災熱點上
佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔

佛州公寓坍塌 首名確認身分罹難者疑為華裔
洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

洛加大: 完全接種者 85天後抗體數減九成

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗

是否該超前部署？專家：Novavax是當下最佳新冠疫苗