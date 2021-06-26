Delta病毒首侵香港社區 5.7萬人打疫苗創單日新高

傳播力更強的新冠肺炎Delta變種病毒首次進入香港社區，圖為香港第五代山頂纜車退役在即，25日不少市民前來乘車留念。（中新社）

傳播力更強的新冠肺炎Delta變種病毒 首次進入香港 社區，衞生防護中心昨日證實，前日確診的27歲男機場 地勤人員的病毒基因排序，與三名6月11日抵港印傭的基因排序吻合。他當日有曾在機場接待貨運航班機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。

香港昨日有57745人接種新冠疫苗，是疫苗接種計劃開展120天以來單日新高紀錄，136萬人已打齊兩針，接種率達20%，209萬人已打第一針，接種率30.8%。

據大公報報導，衞生防護中心將檢視機場閉路電視，調查他與該三名確診印傭曾否接觸。專家表示，政府應盡早擴大檢測追蹤，否則失守爆發就再難圍堵。

這是首次在本地源頭不明確診個案發現Delta變種病毒，理大團隊昨午宣布，透過病毒基因排序結果發現，該名男患者（第11902案宗）的病毒基因屬於Delta。衞生防護中心其後表示，經公共衞生化驗服務處對比發現，男患者的基因組與早前三宗輸入個案（第11877、11878、11881宗）基因組吻合。

該三名女患者為年齡28至39歲印傭，6月11日早上由印尼雅加達抵港，並帶有L452R變異病毒株。而男患者於6月11日上午在機場接待貨運航班的機組人員，並曾逗留於臨時樣本採集中心工作。消息稱，衞生防護中心仍需檢視機場閉路電視，找出該男子和三宗個案曾否有接觸。

理大醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恆表示，Delta傳播力較高，有取代其他病毒的趨勢，今次個案對疫情亮起警號。男患者最可能是於11日在機場被直接感染，只是潛伏期較長，並可能於13、14日已有傳染性。但男患者的病毒量很高，也有可能是最近才感染，不排除中間有其他個案。

香港民用航空事業職工總會主席李永富指出，地勤人員感染風險一直存在，清潔工、接送乘客往檢疫的部分司機，一般有全套保護裝備，但其他工種大多裝備不足，不少人需自行買手套、保護衣等。他建議政府重新檢視地勤人員感染風險，統籌裝備供應。