壹傳媒續停牌 保安局提解凍條件

壹傳媒宣布延遲發布截至今年3月底止年度業績，且在港股價將繼續停牌。（路透）

港交所官網顯示，壹傳媒25日宣布，公司未能在本月30日前刊發其截至今年3月底止年度業績，且在港股價 將繼續停牌，直至另行通知。

明報報導，壹傳媒早前向保安局申請解凍部分資金以支付員工薪金，據了解，集團董事會與保安局曾就事件溝通，保安局向集團提出解凍條件，但董事會未有決定。昨傍晚，被凍結資金的3間公司蘋果 日報、蘋果印刷及AD Internet Limited的員工收到電郵通知，透露保安局要求集團提供更多敏感資料，當中牽涉個人私隱，管理層正與律師團隊研究跟進，適時分享更新資料。有關處理壹傳媒解凍資金申請的進展，保安局發言人表示，會依法處理相關申請。

壹傳媒稱，未能刊發其截至今年3月底止年度的初步業績，主要是公司的獨立核數師灝天（香港 ）會計師事務所因應最近的調查事宜，而需要額外時間進行審計工作，以及評估截至今年3月底止年度業績的財務影響。

因此，寄發該公司截至今年3月底止年度的年報亦可能延遲，而該公司亦將為考慮及批准年度業績而即將舉行之董事會會議延期。董事會相信該公司指明公布年度業績及寄發年報確實日期並非切實可行。

經考慮，可能需要對集團的財務業績進行相應調整的程度，董事會認為該公司現階段刊發本集團截至今年3月底止財政年度之未經審核綜合管理帳目屬不恰當。

壹傳媒自上周四開盤前停牌至今，一直未對外披露最新情況。壹傳媒停牌前股價為港幣0.29元。年報顯示，壹傳媒截至去年9月底止，收益為港幣5.7億元，其中香港市場占4.3億元，約76%。