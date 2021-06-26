3團體申請七一遊行 「武官治港」問港府還怕什麼

社民連等3團體25日向警方申請舉辦七一遊行；圖為2019年香港七一大遊行。（本報資料照片）

今年7月1日是特區回歸24周年，亦是共產黨百周年黨慶。社民連、守護大嶼聯盟及天水連線昨日向警方申請舉辦七一遊行 ，今早11時半與警方首次開會討論。

據明報報導，守護大嶼聯盟召集人謝世傑表示，申請遊行人數暫定為1萬人，承諾遵守防疫措施，維持4人一組。他形容政府現時是「武官治港」，問政府「仲怕咩（還怕什麼）」，希望警方批出不反對通知書，容許市民和平表達訴求。

今次遊行主題為「堅守民間社會、抵抗政治打壓、釋放所有政治犯」，計畫於7月1日下午2時在維園集合，3時起步遊行至金鐘政府總部，屆時會有流水式集會。

申請人之一謝世傑稱，新冠疫情 緩和，很多室內活動及聚會獲放寬，警方不應以疫情為由拒絕遊行，主辦機構亦會呼籲參與者4人一組，並提供口罩 及搓手液，希望獲批不反對通知書。元朗區議員兼天水連線成員林進說，若警方反對舉辦遊行，一定上訴。

謝世傑形容政府現時為「武官治港」，質疑政府「仲怕咩」，稱市民只想和平表達訴求，就最近「蘋果日報」停刊表達對言論自由及新聞自由的關注，若民意不能疏導，日後會演變為更大的反彈。至於會否擺街站，他說未決定其他安排。

警方稱正處理有關通知，重申尊重市民和平表達意見權利，處理每宗公眾活動通知時均會獨立評估風險。