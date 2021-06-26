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政務司長無預警被換下 張建宗代罪羔羊？

香港新聞組／香港26日電
香港政務司司長張建宗遭免職。 （中新社）
香港政務司司長張建宗遭免職。 （中新社）

服務政府接近50年的張建宗昨日被免去政務司長職位，張建宗昨天一早還強調， 做了4年半，沒有放過病假亦無放大假，形容自己精神飽滿，不料仍被無預警換人。他後來見傳媒時稱「非常感謝中央人民政府和各任行政長官多年來對我的信任和支持」，沒特別點名香港特首林鄭月娥

在人事命令發布前，香港電台報導，前政務司司長張建宗稍早受訪表示，做了政務司司長4年半，沒有放過病假亦無放大假，而過去他出任勞工及福利局局長10年，同樣沒有放病假及無放大假。張建宗認為大家知道他是全心全意工作，並形容自己精神飽滿，還稱報導說他身體不好，「並非事實」。

據明報報導，張建宗曾言「每天早上打領帶上班就好興奮」，昨稱未來樂意透過不同機會繼續服務社會、貢獻國家。被問到等不到七一就要離任，有否感唏噓，張稱「多謝大家關心，希望大家一齊努力建設香港」。而香港特首林鄭月娥昨被問到換走張建宗是否問責，張是否成政府施政失誤的「代罪羔羊」，她回應時否認有問責意味，稱不會評價離任官員，強調張建宗離任不存在問責意味，對每位官員在任時盡心盡力表示感謝。

據報導，張建宗現年70歲，1972年加入政府新聞處任新聞主任，其後轉為政務職系。2019年反修例風暴，張稱就警方處理元朗7．21事件的處理手法「與市民（期望）有落差」，向市民道歉，惹來香港警察隊員佐級協會發聲明譴責；之後他與多個警察組織會面，再回應事件時稱要「向前走」。同年，他承認鼻腔內有一微小囊腫要接受治療，但稱不影響職務。現屆班子多名官員因落實「港區國安法」被美國制裁，張建宗卻能全身而退。

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