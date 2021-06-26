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港高層換血 警界3升官 遭疑「警察政府」

香港特派員李春／香港26日電
香港特首林鄭月娥（右二）任命李家超（左二）為政務司司長、鄧炳強（右）為保安局局長及蕭澤頤（左）為警務處處長。（中通社）
香港特首林鄭月娥（右二）任命李家超（左二）為政務司司長、鄧炳強（右）為保安局局長及蕭澤頤（左）為警務處處長。（中通社）

在僅僅一夜風聲之後，北京出手調整港府問責班子，現任公務員之首政務司長張建宗退下，保安局長李家超坐上政務司長之位，警務處長鄧炳強接任保安局局長，警務處副處長蕭澤頤坐正。

這是首度警察出身的局長直升港府三司之首，也意味著在港英殖民傳統之下，香港回歸20多年來港府仍由政務官把持的歷史結束。

「政務官把持」歷史結束

李家超和鄧炳強都是警察出身，李家超成為香港首名紀律部隊出身的政務司長，鄧炳強出任保安局長，則是香港首次連續兩任保安局長由警察出任。李家超是逃犯條例修訂的主要推動者；鄧炳強作風強硬，被認為是鐵腕壓制反送中運動和強硬處理六四晚會、搜查蘋果日報等行動的主要指揮者。兩人都在美國制裁名單之上。

按照程序，香港政府主要官員調動，是由北京國務院根據香港提名及建議作出決定。香港特首林鄭月娥說，雖然本屆政府只餘1年任期，但香港迎來由亂轉治，目前是重新出發好時機。林鄭月娥午間與新任命官員一同見記者，感謝3名新任命官員，稱香港面對挑戰，由亂轉治的困難期，相信他們會為國家及為香港貢獻。

李家超說，香港經歷由亂變治，落實愛國者治港、完善選舉制度，結束混亂破壞時期，政府會努力做好有效施政，他亦會積極協調跨局、跨部門維持良好溝通，既監察政府，亦落實愛國者治港的理念。

學者：港府維持強硬路線

香港多名主要官員調整，有人質疑香港變成「警察政府」。民主黨主席羅健熙稱，此次人事調整，讓人有警方主導施政的感覺，且由李家超出任政務司長，讓人有更強烈的自由度收窄印象。羅健熙質疑李家超是「硬推」修訂「逃犯條例」的主要官員之一，難以想像他的警隊及保安局經驗有助未來政策協調工作。

大陸全國港澳研究會副會長劉兆佳說，這次港官調整，反映北京中央期望維護國家安全的力量，不會因為政府換屆而有影響，警告內外的敵對勢力不能在香港輕舉妄動；同時凸顯需要一位效忠及強勢的政務司司長協調各部門，避免過去動亂時期，單靠治安部門單打獨鬥、部分政府部門再出現消極態度。

中大政治與行政學系高級講師蔡子強分析說，今次人事安排，反映香港政府的強硬路線將維持一段較長時間。

香港 警察 北京

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