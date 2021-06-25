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美加批港打壓媒體 日媒「產經新聞」頭版挺港蘋

香港新聞組／香港25日電
日媒「產經新聞」以頭版處理港蘋停刊的消息，更以社論感性喊話：「等你回來！」（取材自推特）
日媒「產經新聞」以頭版處理港蘋停刊的消息，更以社論感性喊話：「等你回來！」（取材自推特）

中國實施「港區國安法」後，在港出版26年的民主派報紙蘋果日報被迫24日停刊。美國總統拜登對此表達惋惜，稱這對「香港和全世界媒體自由而言，是個傷心的日子」，並呼籲北京停止打壓媒體。

26年前創刊的香港蘋果日報24日出版最後一份報紙，其社論以「給香港人的告別書」為標題，指「蘋果死亡，新聞自由是暴政的犧牲品」。

香港蘋果日報停刊，引發國際間的關注。（路透）
香港蘋果日報停刊，引發國際間的關注。（路透）

法新社報導，拜登在白宮發布的聲明中說：「北京加強打壓力道已達如此程度，讓蘋果日報這個香港亟需的新聞自主堡壘，現在得停止出刊。」

「透過逮捕、威脅，以及強推懲罰言論自由的國安法，北京堅持行使權力來壓迫自由媒體、讓異議觀點噤聲。」

拜登並讚揚獨立媒體在「有韌性的繁榮社會」扮演「無價角色」，表示「北京必須停止鎖定獨立媒體，釋放被拘留的記者和媒體高層」。他說：「新聞工作不是犯罪。」

據明報報導，「蘋果日報」停刊引起國際關注，繼英國和歐盟後，加拿大外長加爾諾發聲明稱「蘋果」是因《港區國安法」被迫停刊，形容是對本港言論和出版自由的明顯打擊；日本官房長官加藤勝信形容是香港言論自由和新聞自由大幅後退，令人深表憂慮。日本「產經新聞」同日在頭版報道相關消息，並刊登一篇以中日雙語「朋友、蘋果 等你回來！」為題的評論。

特派記者呂佳蓉／北京25日電

香港蘋果日報停刊，英國與日本皆表達對香港新聞自由的擔憂。大陸外交部發言人趙立堅24日對此表示，「任何外國無權對香港事務和中國内政指手畫脚、説三道四。」

據港媒香港電台報導，趙立堅表示，「日方政客公然干涉香港事務和中國内政，嚴重違反國際法和國際規則基本準則，中方强烈不滿、堅決反對，絕不接受日方的謬論。」

趙立堅指出，「英方個別人士無論如何粉飾伎倆，都妄圖打香港牌施壓中國，强調下場只有失敗。敦促英方正視香港已經回歸中國24年的現實，放棄殖民舊夢、摒棄雙重標準。」

香港 蘋果 北京

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