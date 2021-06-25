港染疫男地勤 曾與80同事大合照

香港昨天新增唯一本地確診病例，是感染L452R變異病毒株的27歲機場男地勤。（路透）

香港昨天新增7宗新冠肺炎確診個案，唯一本地確診病例是感染L452R變異病毒株的27歲機場 男地勤。據文匯報報導，他在潛伏期及發病期內曾接觸多人，包括曾接待32名機組人員及與多達80名同事大合照，但暫未發現其他個案，合共約180名密切接觸者要檢疫，另機場及大埔8處地點亦納入強制檢測 範圍。

據報導，衞生防護中心正進行基因排序，確定是否屬源自印度的Delta（δ）變種病毒，指出該病毒正於全球擴散，傳播力強兼易感染未接種疫苗 人士，且患者病情嚴重，但男地勤一家僅一人有接種一劑科興疫苗，而英國及蘇格蘭研究顯示復必泰疫苗對該病毒能提供八成至九成保護率，故呼籲巿民注射疫苗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情簡報會指出，染疫男地勤（個案11902）任職香港航空附屬的港航地面服務有限公司，並於大埔新達廣場兼職，主要在玻璃隔間內為顧客登記積分，其潛伏期至近日發病期間主要在機場及大埔活動，包括曾接待來自馬來西亞、越南、台灣、內地、印度、菲律賓及新加坡等地的9個貨運航班共32名機組人員，帶他們到機場中場客運大樓檢測病毒。中心已找到大部分機組人員，他們多數已接種疫苗，但仍須送檢；新達廣場則有9名同事要送檢。

27歲機場男地勤確診者本月17日曾返回機場，與離職的同事大合照，涉及員工多達50人至80人，「合照時部分人除掉口罩，所以有一定風險。」中心正陸續聯絡有關的密切接觸者將他們送檢。

男患者與父母居於運頭塘邨5座運亨樓，其父在大角咀的五金店獨自工作，有咳嗽病徵但檢測呈陰性；母親則在沙田港鐵站任夜間清潔工，日間於大埔陸宜居茶餐廳洗碗，部分同事要接受3天短暫檢疫。