我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.2%成人 完全接種疫苗

台本土確診增76例、5死 確診降回雙位數

港染疫男地勤 曾與80同事大合照

香港新聞組／香港25日電
香港昨天新增唯一本地確診病例，是感染L452R變異病毒株的27歲機場男地勤。（路透）
香港昨天新增唯一本地確診病例，是感染L452R變異病毒株的27歲機場男地勤。（路透）

香港昨天新增7宗新冠肺炎確診個案，唯一本地確診病例是感染L452R變異病毒株的27歲機場男地勤。據文匯報報導，他在潛伏期及發病期內曾接觸多人，包括曾接待32名機組人員及與多達80名同事大合照，但暫未發現其他個案，合共約180名密切接觸者要檢疫，另機場及大埔8處地點亦納入強制檢測範圍。

據報導，衞生防護中心正進行基因排序，確定是否屬源自印度的Delta（δ）變種病毒，指出該病毒正於全球擴散，傳播力強兼易感染未接種疫苗人士，且患者病情嚴重，但男地勤一家僅一人有接種一劑科興疫苗，而英國及蘇格蘭研究顯示復必泰疫苗對該病毒能提供八成至九成保護率，故呼籲巿民注射疫苗。

衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨在疫情簡報會指出，染疫男地勤（個案11902）任職香港航空附屬的港航地面服務有限公司，並於大埔新達廣場兼職，主要在玻璃隔間內為顧客登記積分，其潛伏期至近日發病期間主要在機場及大埔活動，包括曾接待來自馬來西亞、越南、台灣、內地、印度、菲律賓及新加坡等地的9個貨運航班共32名機組人員，帶他們到機場中場客運大樓檢測病毒。中心已找到大部分機組人員，他們多數已接種疫苗，但仍須送檢；新達廣場則有9名同事要送檢。

27歲機場男地勤確診者本月17日曾返回機場，與離職的同事大合照，涉及員工多達50人至80人，「合照時部分人除掉口罩，所以有一定風險。」中心正陸續聯絡有關的密切接觸者將他們送檢。

男患者與父母居於運頭塘邨5座運亨樓，其父在大角咀的五金店獨自工作，有咳嗽病徵但檢測呈陰性；母親則在沙田港鐵站任夜間清潔工，日間於大埔陸宜居茶餐廳洗碗，部分同事要接受3天短暫檢疫。

機場 疫苗 檢測

上一則

輔導老師們上午賣課下午失業 在線教育雪崩

下一則

國泰令機組員8月底前打疫苗 違者恐解雇

延伸閱讀

對抗Delta變種 中國專家：中疫苗對預防重症有效

對抗Delta變種 中國專家：中疫苗對預防重症有效
疫苗補強針怎麼打？世衛：高危族每年1劑 一般人2年1針

疫苗補強針怎麼打？世衛：高危族每年1劑 一般人2年1針
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
時隔3周 日本決定7月中前再援台100萬劑AZ疫苗

時隔3周 日本決定7月中前再援台100萬劑AZ疫苗

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
蛇精男神隱數月再露面，被指樣子正常多了。（取材自微博）

染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了

2021-06-18 10:00
大部分所選用的模特兒都是鳳眼，或刻意畫長眼線營造鳳眼效果。（取材自微博）

鳳眼「辱華」？北京清華時裝秀模特兒 挨批迎合西方

2021-06-20 00:42

精彩推薦

超人氣

更多 >
佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…

佛州公寓倒塌 至少1死99人失聯 現場畫面曝光…
新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光

新書爆料：川普去年染疫病危 驚險5天內幕曝光
紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處

紐約警界蒙羞 縱放華人超市竊賊2警將懲處
全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成

全美最佳高中改變錄取方式 亞裔新生從七成降至五成
佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯

佛州大樓坍塌 巴拉圭第一夫人姊姊全家皆失聯