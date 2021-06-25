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港高官換班 李家超升政務司長 鄧炳強任保安局長

香港新聞組／香港25日電
國務院將任命港府保安局局長李家超，晉升為政務司長。 （中新社資料照片）
國務院將任命港府保安局局長李家超，晉升為政務司長。 （中新社資料照片）

香港政府高層人事變動，新華社報導，依照「中華人民共和國香港特別行政區基本法」的有關規定，根據香港特別行政區行政長官林鄭月娥的提名和建議，國務院2021年6月23日決定：任命李家超為政務司司長、鄧炳強為保安局局長、蕭澤頤為警務處處長，同時免去張建宗的政務司司長、李家超的保安局局長、鄧炳強的警務處處長職務。

港府警務處處長鄧炳強，將晉升為保安局局長。（新華社資料照片）
港府警務處處長鄧炳強，將晉升為保安局局長。（新華社資料照片）

現年63歲的李家超由保安局局長晉升為政務司司長，坐上特區政府第二把交椅，政務司司長張建宗退休。在2019年反修例事件中「止暴制亂」立大功的55歲警務處處長鄧炳強，晉升為保安局局長，55歲現任副處長蕭澤頤將接任為警務處處長。

港府政務司長張建宗被免職。（取自香港政務司司長網誌）
港府政務司長張建宗被免職。（取自香港政務司司長網誌）

70歲的張建宗早已達到退休年齡，政界近年多次傳出退休傳聞，而2019年修例風波，以及2020年至今的新冠疫情之中，張建宗表現多次被建制派批評。

據報導，有政界人士分析，70歲現任政務司司長張建宗「不作為的風格」早已招惹北京的不滿，當前香港政局正值大破大立的前夕，必須雷厲風行，為開創新格局鋪路，務求下屆特區政府良政善治，大大提升治理質素，為香港「二次回歸」做好管治基礎。而林鄭亦希望在最後一年「中興」，透過撤換內閣提振民望，為爭取連任鋪路。由於今年七一適逢中國共產黨建黨一百周年，無論北京和港府目前均以此為首務，故料「七一」後公布換閣機會較大。

現任保安局局長李家超，消息指會晉升為政務司司長。李家超是警政系統出身，2002年曾借調至保安局研究電腦罪行立法，2012年出任保安局副局長，2017年升任為局長。

過去7名政務司司長，多由政務官出身，就算是以立法會議員身份獲邀進入政府的唐英年，亦曾出任工商及科技局局長與財政司司長等政務職位。如李家超上任，將會是首名沒有工商民政經驗的官員出任政務司司長。

鄧炳強於2019年修例風波期間上任處長，領導警隊處理社會動盪。2020年8月，鄧炳強在內共11名中港官員被美國財政部制裁，不能獲得美國銀行及公司的服務。

修例事件後區議會換屆，大量泛民人士當選。作為警務處處長的鄧炳強，多次落區出席區議會會議，但與多區的區議員刷出火花，曾表示「我知道更多的事，有人怕我講出真相，所以打斷我發言。」

接替鄧炳強出任警務處處長的人選，傳為警務處副處長（行動）蕭澤頤。蕭澤頤在1988年加入警隊，2019年11月升任警務處副處長（行動），換言之，2019年調動亦是由蕭澤頤換任鄧炳強原有職務。

香港 退休 美國

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