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12頁告別書：香港最後一份《蘋果日報》寫了什麼？

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12頁告別書：香港最後一份《蘋果日報》寫了什麼？

轉角24小時
香港《蘋果日報》，在6月24日畫下句點，以破紀錄的100萬份發行量結束26年的歷史。《蘋果》最終章的內容，各大版面——包括港聞版、國際版、娛樂版、體育版等——除了更新新聞近況，也都回顧了蘋果如何參與時代見證。(路透)
香港《蘋果日報》，在6月24日畫下句點，以破紀錄的100萬份發行量結束26年的歷史。《蘋果》最終章的內容，各大版面——包括港聞版、國際版、娛樂版、體育版等——除了更新新聞近況，也都回顧了蘋果如何參與時代見證。(路透)

「念念不忘，必有迴響。」香港蘋果日報》，在6月24日畫下句點，以破紀錄的100萬份發行量結束26年的歷史。出刊前一天晚上，蘋果大樓裡的編採部正如火如荼地趕工，在各大媒體記者的鏡頭注目下，執行總編林文宗埋頭校對報紙和排版，以趕上送印時間。大樓外，大批民眾早已聚集，紛紛舉起手機閃光燈聲援《蘋果》，在人行道上形成零星燈海。這一幕成了蘋果日報最終章的頭版照片，標題大大寫上：「港人雨中痛別，『我哋撐《蘋果》』」。同時附上了一份12頁特刊：「再會！給港人的告別書。」

這夜，在蘋果日報大樓外的吶喊聲持續進行，有情侶一起前來、父母帶著小孩、還有拄著拐杖的老奶奶，他們高呼不同的口號聲，包括：「多謝蘋果」、「我好鍾意食蘋果」，甚至也有人關心起趕工的記者「記得吃飯」。臨近晚上11點，在林文宗完成所有審批的報紙版面後，編輯室隨後響起熱烈掌聲，他感謝在場同事撐到最後。

出刊前一天晚上，蘋果大樓裡的編採部正如火如荼地趕工，在各大媒體記者的鏡頭注目下，...
出刊前一天晚上，蘋果大樓裡的編採部正如火如荼地趕工，在各大媒體記者的鏡頭注目下，執行總編林文宗埋頭校對報紙和排版，以趕上送印時間。(路透)

《立場新聞》報導，在24日凌晨12點40分，當第一批《蘋果日報》新鮮出爐之時，各大報攤已經出現排隊人潮，以行動支持《蘋果》。當中，還有部分民眾一口氣買下幾十份報紙，連報販也驚訝表示，過去26年來從沒見過這樣的情況，「只有蘋果日報才會有這麼多人購買。」為了應付不斷出現的人潮，也有不少攤販紛紛追加報紙數量，相信可以全數售出。

另一邊，深夜的蘋果大樓外，員工也在現場免費派送最後一期《蘋果日報》，記者們隨後出現，向在場支持者鞠躬感謝，高呼「多謝讀者」。其中一位從市民手中接下鮮花的陳姓記者，也感概對《立場新聞》表示，「與其說不捨得《蘋果》，不如說不捨得沒有《蘋果》的香港。」隨著人潮開始散去，這一漫長的夜也隨即落幕——《蘋果日報》的網站、臉書和社交平台已經停止更新與運作。

1995年以來，《蘋果》曾經做過了關鍵頭條、回顧報紙見證的海內外新聞時刻，凝結2...
1995年以來，《蘋果》曾經做過了關鍵頭條、回顧報紙見證的海內外新聞時刻，凝結26年來的蘋果日報發展史，也是見證香港政經社會脈動、娛樂八卦的縮影。 (香港《蘋果日報》)

《蘋果》最終章的內容，各大版面——包括港聞版、國際版、娛樂版、體育版等——除了更新新聞近況，也都回顧了《蘋果》如何參與時代見證。其中，相關版面也提及《蘋果》遭打壓的事件追蹤、國際輿論反應，以及其將如何衝擊新聞自由等。此外，報章也同時記載了編輯部如何「傳承不畏強權的DNA」，一代代紀錄了香港的故事。

在最後一期《蘋果》也加印了12頁特刊，題名為「再會　給港人的告別書」，細數1995年以來《蘋果》曾經做過了關鍵頭條、回顧報紙見證的海內外新聞時刻，凝結26年來的蘋果日報發展史，也是見證香港政經社會脈動、娛樂八卦的縮影。

告別書特刊也展示了多年來獲得新聞獎項的作品，藉此尋求一個歷史定位的自我省思：蘋果從被人稱「毒果」的小報起步，在爭議之中摸索、轉型，「若無蘋果的革新與衝擊，香港報業可能早已步入絕境，而蘋果已今時不同往日。」

若無《蘋果日報》的革新與衝擊，香港報業可能早已步入絕境，而《蘋果》已今時不同往日...
若無《蘋果日報》的革新與衝擊，香港報業可能早已步入絕境，而《蘋果》已今時不同往日。(路透)

最後除了各界意見領袖的告別感言之外，這份特刊仍有經典的「蘋論」專欄，然而一言難盡的感慨，這篇最後的蘋論選擇回到了1995年6月20日，香港蘋果日報創刊第一期的首篇社論，以此原點作為向港人的告別：

「我們屬於香港。距離主權移交只有兩年，生於動盪，《蘋果》卻像那時選擇留下來的香港人一樣，面對前景不明朗、儘管忐忑，卻仍抱有希望，對這片土地這個家，堅持不放棄：我們怕，但我們不願意被恐懼所威嚇。」

無奈的是作為蘋果日報的創辦人，已被捕的黎智英無緣見證蘋果的最後一刻。目前黎智英正於赤柱監獄服刑中，而先前被抓捕的壹傳媒行政總裁張劍虹、蘋果日報總編羅偉光，兩人已因違反國安法而被起訴、遭法院拒絕保釋。相關案件審理，要延後至8月中旬，另外3名蘋果高層——副社長陳沛敏、執行總編張志偉、營運總裁周達權——已獲警方保釋候查。

蘋果的停刊或許只是一個揭幕，中國與港府對壹傳媒集團的清算仍在進行中，包括後續案件的審理和判刑、以及壹傳媒剩餘資產的處置，仍處於步步進逼的窒息壓迫。支持蘋果的香港民眾，繼續以買報作為意見反抗的行動，也有人痛心至無語，擔憂言論自由的徹底死亡。蘋果給港人的告別書，最後則如此寫道：

「蘋果被埋葬在泥裡，種子卻長成滿樹更大更美的蘋果。永遠愛你們，永遠愛香港。」

支持蘋果的香港民眾，繼續以買報作為意見反抗的行動，也有人痛心至無語，擔憂言論自由...
支持蘋果的香港民眾，繼續以買報作為意見反抗的行動，也有人痛心至無語，擔憂言論自由的徹底死亡。蘋果給港人的告別書，最後則如此寫道：「蘋果被埋葬在泥裡，種子卻長成滿樹更大更美的蘋果。永遠愛你們，永遠愛香港。」(路透)

報販也驚訝表示，過去26年來從沒見過這樣的情況，「只有《蘋果日報》才會有這麼多人...
報販也驚訝表示，過去26年來從沒見過這樣的情況，「只有《蘋果日報》才會有這麼多人購買。」為了應付不斷出現的人潮，也有不少攤販紛紛追加報紙數量，相信可以全數售出。(路透)

影片來源：世界新聞網 一洲焦點

蘋果 香港 黎智英

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