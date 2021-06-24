香港航空「救亡」 再裁700員工 高管減薪36%

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

疫情 期間曾兩度裁員 的香港 航空，續推展其大規模裁員「救亡」計畫，繼早前宣布集中在貨運業務及停運旗下地勤公司後，港航管理層23日再宣布裁走大部分機艙服務員，而初級乘務員將為「重災區」。港航早前曾推自願長期帶薪休假計畫，但即使港航空服員早前已申請，亦難以倖免。

香港01報導，香港航空證實，約700名駐港及海外員工23日被裁，另有600名駐港員工獲批自願長期帶薪休假計畫留以上級別職。同時，高級管理人員減薪幅度將會由目前15%，進一步上調至36%，而副總經理或員工的無薪假計畫將會繼續延長，減薪幅度將高於目前的計畫。

據報導，港航傍晚回覆查詢證實裁員消息，並指員工對自願長期帶薪休假計畫反應踴躍，約600駐港員工獲批申請，惟隨着未來幾年的整合和業務顯著減縮，集團需解雇約700名駐港和海外員工，將依照雇傭合約條款及勞工法例，為受影響的員工提供補償方案。

另外，6月12日開始，高級管理人員的減薪幅度將由現時的15%，大幅調升至36%，調整會視乎個別職級而定，副總經理或以上級別職員的無薪假計畫將延長，減薪幅度亦會高於現有計畫。

據悉，此次裁員後，港航機艙服務員團隊規模將縮至約100人。主要為乘務長和高級乘務長職級，未來航班會由有關員工負責執勤。