我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美56.1%成人 完全接種疫苗

台本土確診增129例、6死 新北54例最多

香港航空「救亡」 再裁700員工 高管減薪36%

香港新聞組／香港24日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

疫情期間曾兩度裁員香港航空，續推展其大規模裁員「救亡」計畫，繼早前宣布集中在貨運業務及停運旗下地勤公司後，港航管理層23日再宣布裁走大部分機艙服務員，而初級乘務員將為「重災區」。港航早前曾推自願長期帶薪休假計畫，但即使港航空服員早前已申請，亦難以倖免。

香港01報導，香港航空證實，約700名駐港及海外員工23日被裁，另有600名駐港員工獲批自願長期帶薪休假計畫留以上級別職。同時，高級管理人員減薪幅度將會由目前15%，進一步上調至36%，而副總經理或員工的無薪假計畫將會繼續延長，減薪幅度將高於目前的計畫。

據報導，港航傍晚回覆查詢證實裁員消息，並指員工對自願長期帶薪休假計畫反應踴躍，約600駐港員工獲批申請，惟隨着未來幾年的整合和業務顯著減縮，集團需解雇約700名駐港和海外員工，將依照雇傭合約條款及勞工法例，為受影響的員工提供補償方案。

另外，6月12日開始，高級管理人員的減薪幅度將由現時的15%，大幅調升至36%，調整會視乎個別職級而定，副總經理或以上級別職員的無薪假計畫將延長，減薪幅度亦會高於現有計畫。

據悉，此次裁員後，港航機艙服務員團隊規模將縮至約100人。主要為乘務長和高級乘務長職級，未來航班會由有關員工負責執勤。

裁員 香港 疫情

上一則

劍指太陽能業 美商務部黑名單新增5家中企

下一則

香港本土16天0確診中斷 與澳門通關夢碎

延伸閱讀

台駐港辦恐閉館 馬辦促回歸九二共識 美批北京恫嚇

台駐港辦恐閉館 馬辦促回歸九二共識 美批北京恫嚇
邱太三：不許駐港辦成一中破口 部分業務改線上

邱太三：不許駐港辦成一中破口 部分業務改線上
蘋果造車招兵買馬 挖角特斯拉高管後 聘BMW前開發主管

蘋果造車招兵買馬 挖角特斯拉高管後 聘BMW前開發主管
台積電「神山村」安置高管 成投資新標的

台積電「神山村」安置高管 成投資新標的

熱門新聞

中國國航6月10日一架從南非約翰尼斯堡飛抵深圳的航班，引爆深圳新一波本土新冠疫情。（取自深圳機場微博官方帳號）

一航班38人確診Delta病毒 深圳防線被擊破

2021-06-21 12:26
被謠傳叛逃的中國國安部副部長董經緯。(取材自推特)

破叛逃美國傳聞 中國國安部副部長董經緯現身談反間諜

2021-06-19 18:21

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
全球逾半數比特幣礦工來自中國，但北京政府如今矢言，將嚴厲打擊比特幣挖礦和交易活動。（路透）

真的關了 四川比特幣礦場傳遭集體斷電

2021-06-20 00:23
神舟十二號航天員行前訓練適應艙內生活。（新華社）

航天員能沖澡、有Wi-Fi 一探中國空間站「太空豪宅」

2021-06-21 02:00
蛇精男神隱數月再露面，被指樣子正常多了。（取材自微博）

染疫神隱多月 蛇精男再現身 網：樣子正常了

2021-06-18 10:00

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗

專家：快著手準備 今年秋天可能需打第3劑疫苗
牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力

牛津研究：AZ和輝瑞疫苗對Delta病毒具防護力
接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」

接種輝瑞、莫德納疫苗 美國約1200人「心臟發炎」
CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現

CNN：女兒女婿淡出核心圈 川普質疑庫許納政策表現
中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追

中國研究員要求美方刪除病毒基因資料 疫情溯源更難追