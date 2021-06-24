香港本土16天0確診中斷 與澳門通關夢碎

香港大埔逸雅苑A座對出空地的流動採樣站前，市民排長隊接受強制檢測。（中通社）

香港 截至昨日連續16天本地零確診的記錄勢將「斷纜」（中斷），亦不符合澳門要求連續28天沒本地個案的通關條件。

文匯報報導，一名居於大埔運頭塘邨運亨樓的27歲機場 男地勤昨日初步確診，被驗出帶有L452R變異病毒株（變種病毒Delta），區內多個屋苑污水樣本呈陽性，病毒量極高。港府昨晚圍封運亨樓進行強檢，其他污水呈陽的大廈亦納入強檢範圍。

專家指出，機場人員的定期病毒檢測 規定只屬自願性，造成重大防疫缺口，懷疑患者在機場接觸確診的抵港者而感染傳播力極強的L452R病毒。該患者已在社區遊走多日，港府單靠圍封檢測的作用有限，建議向強檢範圍的居民一併發出禁足令，以及強制機場人員定期檢測或打針，否則當病毒迅速擴散，第五波疫情一觸即發。

該名初確男患者為香港航空的地勤人員，衛生防護中心表示他無外遊記錄，工作期間曾接待貨運航班的機組人員，16日最後一天在香港國際機場上班。他亦有在大埔新達廣場兼職顧客服務工作，22日最後一天上班。

患者並無接種疫苗，21日出現發燒、喉嚨痛和咳嗽病徵，同日到運頭塘邨商場向私家醫生張毅求診，翌日深喉唾液樣本檢測結果呈陽性，且驗出L452R變種病毒。

機管局昨晚宣布，由8月1日起，所有進入機場禁區範圍的機場員工必須出示已完成接種新冠疫苗的證明；即是員工於進入機場禁區的14天前已完成接種兩劑疫苗，否則要出示當時有效的陰性檢測結果證明。

另據明報報導，過去一周香港錄得11宗L452R輸入個案，7宗由印尼抵港。港府昨宣布，25日零時起禁止所有來自印尼民航客機著陸，並將印尼列入極高風險A1指明地區，抵港前21天曾到當地者不可到港。

港大感染及傳染病中心總監何栢良昨表示，英國疫情回升，香港沒理由縮短當地抵港、已打針的人檢疫期至7天，或令香港「一鋪清袋」。他稱英國近期確診個案有99%帶有Delta變種（最先印度發現B.1.617.2 )，集中年輕人受感染，回港留學生屬高危群組。