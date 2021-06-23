港入境檢疫放寬 化驗所不足 專家憂破口

香港22日新增7宗新冠肺炎確診個案，均屬輸入個案，無本地確診個案。圖為香港中環一帶市民戴口罩出行。（中通社）

香港 昨天達到連續15天本地「零確診」，新增7宗確診個案均屬輸入病例，都驗出帶有L452R變種病毒。初步確診個案暫時少於5宗，全屬輸入個案。對於香港特區政府計劃放寬抵港人士入境的檢疫期，有專家認為，如果疫苗 接種成效偏低，一旦香港縮短檢疫期，擔心有機會令三成輸入個案「走漏」到社區。

據香港文匯報報導，對於特區政府擬分階段調整入境檢疫要求，所有已接種疫苗及血清抗體測試呈陽性人士，抵港後的強制檢疫期可縮短至7天，香港大學感染及傳染病中心總監何栢良昨日在電台節目中表示，香港早前延長高風險地區返港人士的檢疫期至21天，能有效避免在檢疫期後段出現「走漏」個案，但政府構思的新措施，有機會令三成「走漏」個案流入社區。

何栢良並指，檢驗血清抗體不能完全補漏感染個案，因不同地區審批不同的新冠疫苗，部分疫苗並未有科學數據顯示可減低感染風險，特別是在對抗變種病毒的成效，仍存在很大疑問。他表示，澳門 的外防措施標準由始至終均一致，對防止輸入個案很嚴格，估計澳門對香港的戒心會更大。

另據大公報報導，政府前日宣布中、高風險地抵港者有條件縮短檢疫期至七天，須持三個月內獲認可的血清抗體測試陽性結果證明。食物及衞生局局長陳肇始表示，政府正制定一份血清抗體測試的認可醫務化驗機構名單。檢測業界表示，市場上的血清抗體測試收費介乎300至600港幣（約38至77美元），除了私家醫院，業界現有不足10間認可且提供抗體測試的化驗所。養和醫院表示，日前已接受政府邀請；卓健醫療稱正與政府作緊密溝通。

香港醫務化驗所總會主席李偉振昨日表示，俗稱「篤手指」的快速測試，可在半小時內取到報告，但穩定性及準確度不及抽血後送往化驗所化驗，因化驗所會校準儀器及試劑盒要求，準確度可達約九成半或以上，亦可進行大批量測試，每小時可驗200個樣本，加上可提供數值，令測試有多重保障。

養和醫院表示，日前已回覆政府，接受邀請提供血清抗體測試服務，計劃推出套式測試服務，收費為660港幣，市民需於接種第二劑疫苗指定時間後進行測試，翌日可有結果。政府專家顧問許樹昌則指出，驗抗體等同多一重關卡，衞生署正研究三款抗體測試效果，與傳統抽血比較後，再建議採用哪款。