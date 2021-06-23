壹傳媒股票恐變廢紙 「小股東可能連1蚊都收不回來」

香港蘋果日報23日繼續出版，但部分網上版已停止更新，仍有記者編輯表示將堅持到最後一刻。圖為一朵黃玫瑰22 日被擺在壹傳媒總部外。（Getty Images）

在壹傳媒創辦人黎智英與公司5名高層先後被捕，以及旗下3家公司資金遭凍結後，蘋果 日報周五(25日)將停刊。據港媒報導，這將導致壹傳媒面臨下市危機，投資人手中持有的壹傳媒股票 極有可能淪為廢紙。

壹傳媒旗下多家公司的戶口17日遭政府凍結，並有多名高層被捕，壹傳媒股票在當日開盤前停牌至今，停牌前股價為港幣0.29元，公司總市值7億6000多萬港幣（約9700萬美元），撇除黎智英所持股份，目前街貨量約7.57億股，現值約2億1千900多萬元（約2800萬美元）。

壹傳媒近年營運表現不佳，2020財年（2019年4月至2020年3月）虧損達港幣4.15億元，較2019財年的虧損額擴大22%。今年上半財年（2020年4月至9月），壹傳媒虧損仍達港幣1.45億元。年報顯示，壹傳媒截至去年9月底止，收益為港幣5.7億元，其中香港 市場佔4.3億元或76%。亦即，香港蘋果日報停刊後，將直接打擊壹傳媒整體營收。

據大公報報導，證券業界分析，壹傳媒核心業務一旦停止運作，將不符合上市公司要求，隨時都可能進入除牌程序。同時由於壹傳媒銀行帳戶及資金遭凍結，無法償債下更有可能清盤。銳升證券首席執行官鄧聲興預計，港交所會視乎壹傳媒是否有其他資產及業務，以支持公司繼續運作。然而，目前「蘋果日報」相關3家銀行戶口及資產已被凍結，將會影響開展其他業務，而股份亦有機會長期停牌。

鄧聲興表示，雖然香港並無集體訴訟機制，但小股東可以集合其他散戶，向證監會提出申訴，要求防止公司資產流失。然而，散戶亦不要期望太高。一方面，整個程序需要兩、三年時間，而壹傳媒情況特殊，需時可能更長。另一方面，清盤官收費一般高昂，估計在償還所有欠薪、債務後，「小股東有可能連一隻蚊子都收不回來」。