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香港銀行主動凍結蘋果日報戶口 無法支薪 電費也不能繳

香港新聞組／香港23日電
「蘋果日報」員工陸續離開，「蘋果動新聞」平台總監張志偉也已辭職。（美聯社）
「蘋果日報」員工陸續離開，「蘋果動新聞」平台總監張志偉也已辭職。（美聯社）

蘋果日報」核心資產被凍結，港媒報導，至少有一家主要往來銀行礙於自身風險，自行凍結該集團旗下其他附屬帳戶，路透引述「蘋果」一名匿名高級職員稱，公司不但無法支薪，連電費也無法繳交。

香港01」網站報導，保安局17日凍結蘋果日報等3家關係公司的資產，共計1800萬港幣（約230萬美元）。報導引述銀行界消息指出，經營蘋果日報的壹傳媒目前還約有4億港幣（約5100萬美元）資金，但至少有一家主要往來銀行礙於自身風險，自行凍結了集團旗下其他附屬帳戶，導致帳戶無法進出，變相「有錢都用唔到（用不到）」，以致未能支付蘋果日報員工薪水。

而路透則引述「蘋果」一名了解凍資情况的匿名高級職員稱，公司的核心資產被凍結，不但無法支薪，連電費也無法繳交，「在一個以國際金融中心自豪的地方，當你（政府）還未落案起訴時就決定嘗試要……將這家公司揑死，這實在反常」。

另據明報報導，「蘋果日報」員工陸續離開，繼即時財經組前日全體請假至周五，據了解，其他部組昨再有人請大假或辭職，其中突發組約20人即時獲批放假至周六，佔全組人不足三分之一。壹工會昨天發聲明，以「前動新聞總監」稱呼張志偉，據悉，張志偉前日與董事會開會後辭職，昨已離開工作的通訊群組。同涉案正還押的壹傳媒行政總裁張劍虹、「蘋果」總編輯羅偉光上周六應訊時，辯方申請保釋時稱二人會辭去所有職務。

據報導，該報港聞專題組記者稱，他會繼續寫稿，確保即使明天是最後一天出版，也有稿件印報紙，他與另外3名組員均不會辭職，其部門至昨運作沒問題。另有副刊記者稱昨午仍有同事在趕稿，惟已暫停採訪，集中處理手頭稿件，本身並非安排本周見報的報道已調至本周刊登，料稿件足夠出版至周六。在「蘋果」工作逾10年的陳先生認為離職是個人選擇，「我哋（美術部）走就出不到報紙」，表明會留守到最後一刻。入職數月的A稱其部門沒人離職，「大家如常工作，但心情難免受影響」。

香港蘋果日報23日繼續出版，但部分網上版已停止更新，仍有記者編輯表示將堅持到最後...
香港蘋果日報23日繼續出版，但部分網上版已停止更新，仍有記者編輯表示將堅持到最後一刻。圖為一朵黃玫瑰22 日被擺在壹傳媒總部外。（Getty Images）
香港蘋果日報資金被港府凍結，部分網上版已停止更新，22日繼續出報。（路透）
香港蘋果日報資金被港府凍結，部分網上版已停止更新，22日繼續出報。（路透）

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