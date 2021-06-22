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1張圖：全美55.9%成人 完全接種疫苗

台增78例本土確診、死亡6例 陳時中：雙北高風險

打2劑滿14天、驗出抗體 入港檢疫期縮為7天

香港新聞組／香港22日電
香港連續第14天本地病例「零確診」，港府宣布24日起放寬社交距離措施，圖為 市民在20日「父親節」外出用餐。 （中通社）
香港連續第14天本地病例「零確診」，港府宣布24日起放寬社交距離措施，圖為 市民在20日「父親節」外出用餐。 （中通社）

香港特首林鄭月娥表示，香港疫情非常穩定和理想，是時候開放予疫情相類近的地方，宣布將會分階段讓完成接種兩劑新冠疫苗滿14天的抵港人士，在驗抗體後縮短檢疫期至7天。 

據商業電台報導，林鄭月娥說，首階段最快今個月底，讓從外國返港的香港居民，在抵港後於機場完成病毒檢測，並出示3個月內有效的陽性血清檢測結果，就可以縮減檢疫期。至於他們可以在哪些認可化驗所或機構驗抗體，政府稍後會公布衛生署核准的名單。

 第二階段預料在之後的一個月內推出，對象是從外國抵港的非香港居民，他們除了要完成接種疫苗滿14日，以及接受病毒檢測之外，亦要在到埗後做血清測試，證實帶有抗體，才可以縮短檢疫期至7天；具體用抽血抑或「篤手指」方式檢驗，就有待確定。 林鄭月娥指，會細心安排細節，亦已要求旅遊事務專員與酒店業界溝通，希望業界靈活處理酒店訂房安排，不想抵港人士要白交7天酒店費。她強調，如果業界想有更多人來港進行商業活動，就無謂令他們面對太大困難。

另據香港文匯報報導，香港的新冠肺炎疫情趨於穩定，林鄭月娥昨日於記者會上宣布，本周四起放寬多項社交距離措施，當中包括按食肆類別放寬顧客數目、每枱人數及宴會人數上限；酒吧、夜總會、派對房間、卡拉OK的每房或每枱人數上限亦可放寬；婚禮、宗教聚會、股東周年大會及本地旅行團的出席者，如有三分之二已接種首劑疫苗，則可進一步上調人數上限至100%等，但公共浴室與戲院等的社交距離措施維持不變。有餐飲業人士表示歡迎，但指目前疫情穩定，有條件進一步放寬。

香港 林鄭月娥 疫情

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