港蘋果日報資產被凍 26日起恐停刊

蘋果日報在欠缺資金運作下，26日可能暫停出版。圖為22 日報攤上的蘋果日報。（路透）

香港 壹傳媒和蘋果 日報5名高層被控違反港版國安法 拘捕、蘋果日報公司資產被港府凍結後，已向港府要求解凍資產發放工資，如未獲解凍，公司在欠缺資金運作下，星期六（26日）可能暫停出版。

有港媒報導，港府不會批准解凍資產，引述消息稱大部分員工昨已請辭，蘋果9點半新聞昨晚已率先宣布停播。

香港壹傳媒董事會昨天開會，就發放員工工資一事，要求港府保安局解凍資產，並定星期五（25日）為死線，如未能解封，公司欠缺資金營運，將於星期五印刷出版最後一份報紙，蘋果線上新聞也以星期五晚上11點59分為最後更新時。

消息說，這屬於初步決定，壹傳媒集團將於星期五再次召開董事會，屆時會再決定是否停刊。

據蘋果日報管理層人士向同事發出的內部電郵，說明關於蘋果的去向，當日董事會開會，已就發薪水一事，要求保安局解凍，並定周五為死線，如未能解封，公司欠缺資金營運，將於周五完成報紙出版，即周六為最後見報日。

電郵說，鑑於環境險峻，得陳沛敏副社長同意，同事如決定立刻辭職，可以不用通知，立即生效。因應報紙及即時新聞需要確保質素，請各上班同事，以21日下午五點為準，如需辭職，即口頭通知，並交辭職信便可。至於放假或在外工作同事，請以短訊通知，並後補辭職信。

電郵轉達管理層的意願，是希望大家風光做到最後，但風險難測，大家去留，自行決定。如留下來的，仍希望做到蘋果的標準，盡力完成工作。

壹傳媒工會說，非常理解及諒解公司目前的困境，絕對相信公司無意拖發薪金，亦相信公司會盡力尋找解決辦法。

港府勞工及福利局副局長何啟明稱，公司即使資金被凍結，也應保障員工獲支薪。

保安局回覆查詢時說，保安局長會依法處理就已凍結財產的申請，有關案件已進入法律程序，不評論事件細節。

港府保安局長李家超在接受一間報紙專訪，被問到當局會否在七一前取締蘋果日報時表示，港府會依照法律行事，又說任何法律賦權都會考慮。

公開資料顯示，香港警方公布凍結的相關資產最少有近4億港幣（約5100萬美元），其中壹傳媒創辦人黎智英及蘋果日報等相關資產超過3億港幣（約3800萬美元）。