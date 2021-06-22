港連14天本土+0 與澳最快7月通關

香港與澳門商定有條件恢復通行，包括會有配額，口岸不會完全開放；其次一定要完成疫苗接種。圖為港珠澳大橋。（中通社）

香港 已達連續14天本地「零確診」目標，新增的3宗新冠肺炎確診個案全部是輸入病例，香港特首林鄭月娥透露，已與澳門 達成通關安排共識，初期會實施配額制，來往人士要接種疫苗及接受病毒檢測 ，並設有「熔斷機制」。倘香港連續清零逾28天，由香港入境澳門的人士可豁免隔離檢疫。另有港媒報導，最快七月初可有序通關。

據香港文匯報報導，林鄭月娥昨日在記者會上指出，香港連續14天本地個案「清零」是一個標誌性的日子，特區政府正與澳門商量有關「港澳通關」，機制會設每日配額，由小配額開始慢慢增加，出入境人士必須完成疫苗接種及檢測，亦會設「熔斷機制」。至於與內地通關方面，她指當廣東的情況穩定，會先推行「來港易」計畫，但她會向中央政府盡快提交建議，讓香港和內地人員可以恢復免檢疫或降低檢疫要求的通行。

港澳特區政府昨午舉行視像會議達成共識，如果香港連續28天沒有本地個案，將豁免香港入境澳門旅客的隔離檢疫要求，雙方並將循序漸進分階段開展通關，每階段均有名額限制。澳門特區政府衞生局局長羅奕龍表示，港人入境澳門前在香港認可機構做一次核酸檢測，入澳時在關口再做一次檢測；如屬即日來回或72小時內回港，只需做一次檢測。不過，若留澳超過一個月，便需每7天進行檢測；在核酸檢測全部呈陰性結果前，需限制在社區內活動等。