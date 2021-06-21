港公民科教材：中央有全面管治權、培養學生愛國心

公社科官方簡報教材稱，國安法促進人權保障。（香港教育局簡報截圖）

高中公民與社會發展科今年9月正式實施，但教科書未趕及出版，教育局 日前已上載三份有關「一國兩制的內涵和實踐」課題的簡報，涵蓋涉及中央與特區關係、港區國安法 等「一國兩制的內涵和實踐」課題，首次在官方教材提到中央對港擁有「全面管治權」，並指為特區制定了港區國安法，而非把全國性法律列入基本法附件三在港實施，是堅持「一國兩制」原則的體現。

香港 01報導，公民與社會發展科今年9月在中四級逐步推行，教育局兩個多月前的首批電子簡報，主題圍繞香港回歸歷程、國家與特區憲制關係及國家安全。簡報內容描述港區國安法完善香港法治，又促進香港的人權保障，不損害香港居民的基本權利和自由；法例於去年6月30日出台和實施，「有效地止暴治亂，香港社會生活恢復平靜，公民的基本權利和自由得到及時保障。」

另據港媒報導，在談及內地與港憲制關係時，簡報提出要培養學生愛國心的價值觀。簡報首度在官方教材提到中央對港擁有「全面管治權」，形容有人主張中央權力只限國防及外交事務屬錯誤觀點；「一國兩制」是完整概念，「不能相互割裂，更不能對立」，「兩制」從屬並統一於「一國」；基本法第1條及12條訂明香港享有高度自治權、直轄於中央人民政府等，屬「根本性條款」，倘人們不遵守，「會衍生不尊重中央、甚或鼓吹香港獨立的行為，會破壞『一國兩制』的穩定」。

簡報形容基本法是一部「授權法」，中央授予香港「高度自治權」，「所有沒有授予出去的權力，應屬中央，不在香港特別行政區」。

有通識科教師坦言，公社科簡報教材內容沉悶，涉及不少法律條文及官方資料。社會對落實國安法過程存在爭議，當教學對象面對高中生，若只列舉官方定論，做法似乎並不理想，但考慮到當前社會氣氛，對法例並不熟悉，相信業界只能依足官方簡報教學。