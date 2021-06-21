香港本土清零13天 食肆、酒吧、卡拉OK擬鬆綁

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

香港新冠肺炎疫情 持續穩定，昨日新增一宗輸入確診個案，是連續13天本地「清零」，也是連續15天無新增本地源頭確診，另有少於五宗初步確診。政務司司長張建宗昨在網誌表示，會認真檢視是否有空間放寬社交距離 措施，盡快公布有關詳情。有消息指，港府正研究現行措施在23日屆滿後，或會放寬食肆、營業時間及每枱人數的限制。

文匯報報導，澳門特區政府早前表示，香港若連續14天本地「零確診」，便有條件商討放寬港澳通關措施。港府發言人昨日回覆媒體表示，港府一直與內地及澳門相關部門就疫情防控措施保持緊密溝通和聯繫，內地及港澳已開展疫苗 接種計畫，而本地疫情漸趨緩和，三地將共同積極研究在疫情受控及不增加各自的公共衞生風險下，逐步有序恢復三地居民正常跨境往來。

張建宗又表示，第一階段「疫苗氣泡」下的社交距離措施將維持至本周三，港府會視乎疫情發展、疫苗接種計畫進度及「疫苗氣泡」措施落實情況，認真檢視有無空間放寬社交距離措施。有消息指新一輪措施有望稍為放寬，包括放寬食肆營業時間及同枱人數。至於已接種疫苗人士，將有更大放寬程度，但港府內部仍要在本周內商討才作決定。

另據Now新聞引述港媒指，新一輪社交距離措施，放寬重點將為食肆以外、經營較艱辛的行業，當中包括酒吧業及卡拉OK業界，考慮在有接種疫苗的前提下放寬同枱人數、營業時間等限制。