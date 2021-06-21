總商會：香港疫下損失772億美元 再不通關恐一蹶不振

依照國際貨幣基金組織估計，香港經濟在因疫情已損失6000億港元。圖為街頭一間藥店打出結業清貨的告示。（中新社）

香港 去年為了阻止新冠疫情 而封關，至今仍未解除，香港總商會總裁梁兆基20日表示，由於疫苗 接種率都持續偏低，經濟因疫情已損失6000億港元（港幣，下同，約772.8億美元），若長期抗疫仍無法通關，香港經濟可能會一蹶不振。

香港財華社報導，梁兆基指出，依照國際貨幣基金組織（IMF）估計，香港經濟在因疫情已損失6000億元，數字相當大，若長期抗疫仍無法通關，將難以恢復各類經濟活動，進而可能導致香港經濟一蹶不振。

港府先前為提升新冠疫苗接種率，提出許多鼓勵措施，但香港新冠疫苗接種率仍持續偏低，梁兆基表示，商界設法推出接種疫苗的抽獎活動，認為是雙贏方案，有助經濟復甦亦可讓市民恢復部分社交活動。

梁兆基指出，商界提出抽獎的構思，是因為意識到無論防疫措施如何滴水不漏，萬一有變種病毒個案流入社區，就有機會散播得很快，像防疫相當嚴謹的台灣和澳洲都失守，因此全球基本上都是得要靠接種疫苗，作為最主要的防疫措施。

明報報導，梁兆基表示，香港屬細小外向型經濟體，難依靠「內循環」維持增長。他發現最近多了公司特別是飲食業重新註冊，但認為若不盡快通關，始終難回疫前水平。他說目前最受影響的是低技術勞工及服務業，而各國共識接種疫苗是唯一應付病毒方法。

據報導，總商會上周宣布推出獎品總值3000萬元疫苗抽獎，梁兆基形容舉辦抽獎雙贏，一方面經濟復甦惠及市民，商界生意也可恢復。他說，總商會抽獎將有逾5000名得獎者，每份獎品價值不少於1000元，沒有使用條件。