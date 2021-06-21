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擔心被捕 香港民陣停辦七一遊行 職工盟冀設街站

香港新聞組／香港21日電
民陣自2003起每年7月1日均舉辦遊行，今年將不會申辦。（路透資料照片）
民陣自2003起每年7月1日均舉辦遊行，今年將不會申辦。（路透資料照片）

民陣自2003起每年7月1日均舉辦遊行，繼去年民陣申請遭警方反對後，今年料亦難見合法遊行。民陣臨時召集人鍾松輝表示將不會申辦七一遊行，原因包括民陣被指未進行社團註冊、難用民陣名義申請活動。民陣的成員團體稱正商討當日不同團體設街站，但未有決定。

明報報導，民陣召集人陳皓桓早前接獲警方信件稱民陣成立後未有註冊、涉違社團條例，陳其後因10•1遊行一案被判入獄18個月，目前身陷囹圄。鍾松輝表示，今年不會舉辦七一遊行，因警方稱民陣未有社團註冊，「根本無可能再用民陣名義申請任何活動」；民陣目前已無祕書處，無法組織大型活動；限聚令下亦無可能舉辦。

至於會否申請遊行，鍾松輝說預計不會獲批；「誰人以民陣名義向警方申請（遊行），（警方）會否對該人有（拘捕）行動？真的不知道」。至於日後會否再辦七一遊行，他稱要視乎民陣9月可否選出新任召集人，他個人認為民陣已完成歷史任務，亦認為即使沒有民陣此平台，港人都會用任何形式表達意見。

鍾松輝目前為民陣臨時召集人，他稱主要工作包括8月底前通知各成員團體更新資料，否則團體會被視為退出民陣；9月訂出日子選舉下任召集人。陳皓桓今年3月曾表示，若無成員團體代表接任召集人，平台要關閉亦是自然。

社民連目前仍是民陣成員團體，主席黃浩銘表示，民陣成員團體早前開會討論會否舉辦七一遊行，陳皓桓入獄後祕書處已無運作，故無法以民陣名義申辦活動。黃浩銘稱，社民連也有可能申請七一遊行，但若只有社民連申請無意思，冀社會有人響應、「想有個陣勢」，即使不獲批，亦冀當日可讓港人表達意見，「有冇民陣都好，希望公民社會有聲音」。他說正與其他民間團體商討當日設街站，會邀請政黨參與，但未有決定。

職工盟總幹事蒙兆達稱，正了解不同團體意向，冀設街站但仍在商討。支聯會祕書蔡耀昌說，支聯會暫無計畫七一舉行活動。

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