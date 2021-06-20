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台確診男瞞印度工作史 最高判8年

記者林宸誼／綜合報導
澳門先前一名從台灣抵達澳門的59歲男子確診新冠肺炎Delta變異病毒。中通社
澳門先前一名從台灣抵達澳門的59歲男子確診新冠肺炎Delta變異病毒。中通社

一名於6月17日從台灣抵達澳門的59歲男子確診新冠肺炎，並證實感染Delta變異病毒。澳門感染應變協調中心20日表示，該名男子隱瞞曾經在印度工作的旅居史，有可能會面臨最高八年刑責。

澳門感染應變協調中心20日發出新聞稿指出，經進一步追查，該病例在今年2月至5月曾在印度工作，但該病人早前卻僅承認於2020年10月至2021年1月在越南工作，後經反覆追問，才承認曾於2021年2月至5月到印度工作，期間曾出現流鼻涕等輕微呼吸道症狀。

這名台灣確診男子5月返回台灣，期間檢測均為陰性。由於Delta變異病毒在印度廣泛傳播，因此判斷該病人在印度感染，應變協調中心對其隱瞞自身旅居史深表遺憾。

澳門感染應變協調中心表示，該病人於6月17日入境澳門時按檢疫措施進行檢測，並已被安排在公共衛生臨床中心作進一步治療。病人隱瞞自身旅居史，雖然未對澳門的公共衛生安全及他人生命健康構成威脅，但再次提醒及呼籲所有居民和旅客應如實向當局提供傳染病信息，以免觸犯法律。

根據澳門「傳染病防治法」，行為造成傳染性疾病傳播，因而對他人生命造成危險，或對他人身體完整性造成嚴重危險者，可被處一年至八年徒刑。

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