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父親節營業額 香港酒樓估回復疫前8成

香港新聞組／香港20日電
有酒樓預料今年父親節生意能夠恢復到疫情前的80%。圖為香港市民於尖沙咀一家餐廳排隊點單。（中通社）
有酒樓預料今年父親節生意能夠恢復到疫情前的80%。圖為香港市民於尖沙咀一家餐廳排隊點單。（中通社）

今天是父親節，新冠肺炎疫情持續放緩，疫苗接種率提升，加上港府公布電子消費券詳情的利好消息下，有酒樓預料今年父親節生意能夠恢復到疫情前的80%。不過，有飲食業界人士表示，社交距離措施下，每枱人數受限制，預料生意不及往年，希望市民加快接種疫苗，幫助社會早日恢復經濟穩定。

大公報報導，倫敦大酒樓負責人蘇萬誠表示，由於大部分酒樓仍維持B級營運模式，即是四人一枱，而且疫情新常態下，市民在公眾假期喜歡到酒店staycation，或到日式料理等小型餐飲食肆消費，預料酒樓的父親節生意，只及疫情前的80%。流失的客人主要是晚市食客，早午兩市的生意則預料較去年好，「始終飲茶比較經濟實惠，在現今經濟下，對不少人來說，是父親節聚餐的好選擇。」

報導引述蘇萬誠說，對生意前景看好，因為市民7月可申請消費券，有利帶動社會消費氣氛，預料市民出手會較闊綽，估計生意會明顯上升10%。他稱會繼續鼓勵員工接種疫苗，將酒樓升級至C級營運模式，每枱人數上限加至六人。他又認為，推高全港的疫苗接種率，才是社會經濟恢復的關鍵要素。

香港餐務管理協會會長楊位醒預料，今年父親節食肆生意不如往年，主要因為去年港府放寬食肆可以12人一枱，在「報復式消費」情況下，部分餐廳的生意比疫情前更好。但今年港府對防疫措施更謹慎，對食肆的人數限制、餐枱之間距離都有嚴格要求，而市民慶祝父親節，一般喜歡12人大枱，享受熱鬧氣氛，今年只能維持四至六人一枱，即使坐滿，仍不及去年生意一半，預料整體生意只及去年的六成。

不過楊位醒認為，隨着疫苗接種率提升、消費券開始接受登記，看好未來市道，認為只要疫苗接種率繼續提高，港府對防疫措施限制便會漸漸放鬆，大家的生意也會逐漸恢復過來。

疫苗 疫情 防疫

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