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港專家：3成異常事件與打疫苗有關 3獲賠個案皆打科興

香港新聞組／香港20日電
香港新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會過去三個月審視接種疫苗後的異常事件，當中約三成和疫苗有關。圖為市民等候接種疫苗。（中新社）
香港新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會過去三個月審視接種疫苗後的異常事件，當中約三成和疫苗有關。圖為市民等候接種疫苗。（中新社）

香港新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會過去3個月審視了逾300宗接種疫苗後的異常事件，共同召集人孔繁毅昨日說，當中約三成、逾90宗個案可能、或不能排除和疫苗有關，包括面癱等，疫苗保障基金已批出的3宗個案均是打科興疫苗。香港迄今已接種逾310萬劑新型冠狀病毒疫苗，

明報報導，孔繁毅昨日在商台政經星期六表示，委員會過去3個月處理了逾300宗打針後異常事件，當中30%可能與打針有關、或不能排除與打針有關，共90多宗。他說，90多宗個案中，較嚴重的個案主要涉及面癱，另有一兩宗涉吉巴氏綜合症。

據報導，港府日前公布，疫苗保障基金已批出3宗打針後出現嚴重異常事件的申請，共發放45萬港元（約5.8萬美元 ）。孔繁毅說，3宗個案全部都是打科興疫苗，包括一宗急性嚴重過敏個案，患者是一名30多歲女子，她打針後短時間內出現休克、低血壓、呼吸困難等。另外兩宗分別為普通過敏和面癱，患者為50多歲女子和50多歲男子，其中面癱個案在打針後兩、三日發生，由於時間脗合，不能排除與疫苗無關。

報導引述孔繁毅說，至今收到3宗打針後嚴重過敏個案，一宗打科興疫苗、兩宗打BioNTech（復必泰）疫苗。他說，暫沒收到青少年打針後出現異常事件報告，但會密切觀察，包括留意青少年打針後出現心肌炎的情况。

香港新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會過去三個月審視接種疫苗後的異常事件，當中約三成...
香港新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會過去三個月審視接種疫苗後的異常事件，當中約三成和疫苗有關。圖為市民登記接種疫苗。（中新社）

報導稱，此外，中大醫學院微生物學系系主任陳基湘昨日在港台節目表示，據其調查，港人暫未打針的其中一個原因，是對港府的建議缺乏信心，他說疫苗研發、生產以至臨牀測試等都與港府無關，「如果要將接種疫苗的決定，與對港府的感覺綑綁，似乎不太符合邏輯」。

報導引述陳基湘說，香港已接種逾300萬劑疫苗，沒有一宗死亡個案與打針有直接或間接關係，打針會致命的想法是很大的誤解。他又說，部分人因等待更好的疫苗而暫不打針，但短期內是否有更好的疫苗、港府能否採購到，都有很大疑問，可能只是空等。

疫苗 香港 過敏

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