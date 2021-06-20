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彭博：港蘋果日報現金只夠撐數周 擬透過台灣業務籌錢

香港新聞組／香港20日電
彭博引述知情者稱，蘋果日報僅有足夠現金繼續正常營運數周，並計畫透過其台灣業務眾籌支薪。（美聯社）
彭博引述知情者稱，蘋果日報僅有足夠現金繼續正常營運數周，並計畫透過其台灣業務眾籌支薪。（美聯社）

蘋果日報相關的3間公司共約1800萬港元（約231.8萬美元）被凍結，外界關注該報如何持續營運和支薪。彭博昨引述知情者稱，蘋果日報僅有足夠現金繼續正常營運數周，並計畫透過其台灣業務眾籌支薪。此外，蘋果日報管理層商討後決定明天向保安局申請許可，解凍部分資產向員工出糧。

立場新聞報導，彭博19日引述消息人士指，由於警方引用港區國安法凍結蘋果日報公司部分資產，公司僅有足夠現金繼續正常營運數周。有不願透露姓名的人士表示，為了繼續印刷業務及向員工支付薪金，蘋果已計畫向法院申請轄免，可以透過其台灣業務，以GoFundMe.com和PayPal籌款。

據報導，該不願透露姓名的人士續指，由於港府通知多間銀行凍結蘋果資產，管理層正研究如何繼續維持報紙營運，包括檢測倉庫中油墨及印刷紙量，又指目前不清楚如何支付員工薪金，甚至不知常規供應商會否繼續與蘋果做生意。

彭博引述知情者稱，蘋果日報僅有足夠現金繼續正常營運數周，並計畫透過其台灣業務眾籌...
彭博引述知情者稱，蘋果日報僅有足夠現金繼續正常營運數周，並計畫透過其台灣業務眾籌支薪。（美聯社）

報導亦引述消息人士稱，若蘋果日報的印刷業務被關閉，蘋果仍可繼續在台灣電子出版，及透過眾籌支付記者薪金。

港交所文件顯示，截至今年3月31日，壹傳媒的未經審核銀行及現金結餘約5.214億港元。消息人士向彭博社稱，警方最新凍結的1800萬港元只屬5億元現金的一少部分，但由於法院命令及對金融機構的警告，蘋果仍未知道是否可以提取現金。

另據明報報導，警方上周四動員約500人到壹傳媒大樓搜查，並檢取最少60部電腦主機及硬碟，蘋果報導，將入稟高等法院申請臨時禁制令，禁止警方查閱所有新聞材料。

報導稱，香港記者協會新一屆主席陳朗昇回應警方搜查壹傳媒大樓、拘捕5名高層，認為此事對全港新聞工作者是一個威脅。他說，法庭手令容許警方檢取新聞材料令人難以置信，十分憂慮警方有否足夠專業知識處理。

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