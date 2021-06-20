港壹傳媒2高層 法官拒保釋 8•13再訊 民眾申旁聽相挺

民眾在法院外排隊申請旁聽，另有人持蘋果日報支持。（路透）

香港 壹傳媒行政總裁張劍虹、香港蘋果 日報總編輯羅偉光及蘋果日報有限公司等3間公司，被控違反香港國安法，昨天在香港西九龍裁判法院提堂。法官將案押後至8月13日再訊，法官拒絕兩人的保釋要求，兩人還押。

案件提堂時，3間公司代表、59歲的張劍虹和47歲的羅偉光均表示明白控罪，暫時毋須答辯。法官將案押後至8月13日再訊。今次是香港首次有公司被控違反國安法，以及首度被要求上庭應訊。

法庭應部分傳媒申請，批准傳媒報導保釋程序中被告提出的保釋條件。張劍虹、羅偉光兩人的代表律師提出保釋條件時，均指兩人會辭去有關壹傳媒或蘋果日報的所有職務，不直接或不間接參與壹傳媒或蘋果日報或其他媒體的職務。張劍虹的代表律師提出，以300萬元（港幣，下同，約38.6萬美元）現金擔保、人事擔保50萬元、交出所有旅遊證件、不直接或不間接與外國官員及議員有聯繫、不參與訪談或發表公開言論、不在任何社交媒體發表言論等。羅偉光的代表律師提出，以10至20萬元現金擔保、10萬元人事擔保、及願意接受禁足令。

但審理此案的國安法指定法官蘇惠德稱，不認為有充分理由相信被告不會繼續實施危害國家安全行為，拒絕兩人保釋申請。

昨天早上，獲准保釋的壹傳媒營運總裁周達權、蘋果日報副社長陳沛敏及蘋果動新聞平台總監張志偉均到庭旁聽。陳沛敏散庭後說，她暫不會辭職，蘋果日報會如常出版。至於會否擔心其他員工，她稱相信全香港的傳媒工作者都會擔心，但蘋果日報會盡量運作。

民眾在法院外排隊申請旁聽，另有人持蘋果日報支持。（路透）

昨天早上7時許，已有民眾在法院外排隊申請進庭旁聽。部分民眾手持蘋果日報，表示支持，也有民主派人士拉起橫幅支持蘋果日報。有民眾向張劍虹及羅偉光揮手，大叫加油。約10部警車、數十名警察 在法院外戒備。

旁聽者中，有蘋果日報專欄作者、財經界人士錢志健說，香港應有多元文化，左中右聲音都能聽到。他批評港府以國安法之名作政治打壓，將一個香港文化、價值清洗淨，這不是鄧小平講的一國兩制。有蘋果日報讀者到庭旁聽，希望張劍虹及羅偉光平安無事，但又說她知道好難。