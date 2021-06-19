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被控違限聚令 香港公民黨前議員陳淑莊等人脫罪

香港新聞組／香港19日電
公民黨前立法會議員陳淑莊違反限聚令罪名不成立。（中央社資料照片）
公民黨前立法會議員陳淑莊違反限聚令罪名不成立。（中央社資料照片）

香港公民黨時任立法會議員陳淑莊，與香港中小企食店聯盟召集人林瑞華，因去年4月2日在旺角大南街酒吧「HANDS」內開會，被票控違反「四人限聚令」，最終罪名不成立。

明報報導，裁判官鄭念慈昨在九龍城裁判法院裁決稱，接納會議目的是商討如何配合港府的「限酒吧令」，獲法例豁免，裁定陳淑莊、林瑞華及負責人有關限聚令傳票罪名不成立，但負責人未有遵從食物及衛生局長指示的傳票控罪則罪成，罰款5000港元（約644美元）。

來源：香港電台視像新聞臉書專頁

據報導，林瑞華在庭外表示鬆一口氣，日後若有類似會議將加倍小心，承諾繼續為業界發聲，又強調當晚並無提及選舉相關事宜。陳淑莊則急步離庭，僅稱「辛苦晒」。

報導說，鄭官裁決稱，港府當日頒布「限酒吧令」並於翌日實施，業界必然人心惶惶，酒吧職員沒謹慎為每名進入酒吧的人量度體溫、沒為意有否四人一枱亦不足為奇，酒吧負責人陳偉才忙於準備會議，不可能時刻留意職員有否遵守防疫規定，接納兩名控方市民證人證供，裁定陳偉才未有遵從食物及衛生局長指示罪成。

報導稱，鄭官接納控方所指稱「公眾地方」定義，即《預防及控制疾病條例》（第599章）指稱的「不時在」繳費或不繳費下進入的地方，而非辯方所指稱《公安條例》下的「於當其時」有權進入的地方，認為採用較寬闊定義以減少不必要群組聚集，符合立法原意，當日酒吧內超過四人聚集已屬群組聚集，惟會議是協助業界理解「限酒吧令」以配合政策，屬傳揚有助防疫的資訊或技巧，獲法例豁免。

報導指出，至於證據顯示與會者曾飲用酒精飲品、會議曾提及「立法會選舉」，鄭官認為短短三句僅占會議很小部分，兩者均不會改變會議實際目的，裁定陳淑莊、林瑞華違反限聚令罪名不成立，另陳偉才涉營運受禁群組聚集的地方罪名亦不成立。

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