香港連11天本土清零 港澳通關在望

香港示意圖。圖／shutterstock

港澳兩地通關在望！香港 昨日新增三宗新冠肺炎確診，均是輸入個案，是連續11天本地「清零」。澳門 政府前日表示，若香港連續14天無本地個案，可有條件磋商放寬港澳兩地通關措施，但強調需循序漸進地進行，包括實施條件、人數限制等均需再作商討，暫時未有任何定案。

大公報報導，醫院管理局昨日宣布，由21日開始，已完成接種兩劑新冠疫苗不少於14天的探訪人士及日間醫療服務病人，在提供有效疫苗接種紀錄後，可獲豁免定期或預先進行病毒檢測。

昨日新增的三宗輸入個案中，兩人是39歲印尼外傭，其中一名無病徵患者驗出帶有L452R變種病毒株；餘下一宗是由塞浦路斯輸入的男船員，驗出帶有N501Y變種病毒株。

截至昨日，香港已連續11天沒有出現本地個案。澳門新聞局前日表示，若香港連續14天沒有本地個案，才有條件磋商放寬港澳兩地的出入境措施。換言之，若本地零確診紀錄維持至21日，即可與澳門當局商討通關細節。

澳門疾病預防控制中心傳染病防制暨疾病監測部梁亦好前日強調，即使日後有機會實施放寬出入境措施，也需循序漸進，包括已接種疫苗人士出入境可否放寬隔離時間，或措施開始時會否有人員數量限制等，均需再與香港方面作詳細商討。但目前當局未有任何定案，倘有進一步的消息會適時公布。

記者呂佳蓉／香港19日電

澳門昨天公布新增一例台灣 移入的新冠確診病例，澳門新型冠狀病毒感染應變協調中心隨即宣布，因應台灣疫情，從21日起，從台灣前往澳門的所有入境人士，登機時需持有24小時內（原為72小時）發出的核酸檢測陰性報告證明。

此外，澳門旅遊局表示，因應台灣疫情，為更好管理醫學觀察酒店，自21日開始，由台灣入境的非澳門居民，只能入住鷺環海天度假酒店21天。