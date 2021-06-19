新聞評論／蘋果壓不爛 「黃色經濟圈」送暖

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

港警國安17日大舉搜捕蘋果 日報行動後，網上傳照片，說蘋果日報記者堅守崗位，用手機寫稿。昨天蘋果日報再度賣出奇景，各類機構對蘋果記者的體恤，則創出香港 一個奇觀。

蘋果繼17日宣布會繼續出報後，18日一大早蘋果又公布說加印到50萬份。這是去年8月10日港警國安首度搜查蘋果大樓、抓捕肥佬黎（黎智英），該報加印到50萬份後，再一次大幅加印。

香港蘋果日報近期印數多為7萬多份，就是6月4日那天，也就印7萬8000份。昨天有香港市民在網上說，蘋果印白紙也會去買，但這50萬份會再度賣斷嗎？

奇景凌晨已現，在旺角的報攤，凌晨一點開始有人排隊專門來買蘋果日報，最奇的，應當算有人開著跑車來買報。這時買報的一般都不是買1份，最多的是買了100份，後來證實那是網紅店「阿木台灣 牛肉麵」的老闆，說是買來派給客人。

報攤老闆說，平時賣蘋果日報大約1天60份，但這回天沒亮加訂的1000多份已賣光，他得再追訂3000份應付白天賣。到早上，上班族出門了，地鐵站旁的報攤都排起買蘋果日報的人龍。午飯時間，多數報攤都說賣斷了。

壹傳媒工會理事長潘柏林說，目前多名重要管理層被捕，工會會先顧及被捕員工及報紙可以出版，估計暫時印刷無問題。但如果日後當局有進一步行動，包括禁止印刷，可能要考慮其他方案。

買報紙是香港「黃絲」即反送中民眾的行動，香港的「黃色經濟圈」也有即時行動，直接向蘋果的員工示愛。據說第一個站出來示愛的，是店名「623」的著名台灣牛肉麵的老闆，他表示將免費招待蘋果員工，其後一家接一家的來了，月咖哩小廚，有熱狗店，最有意思的是人人和平小飯店，說願提供免費膳食，「粗粗哋有燒味飯、老火湯、一杯茶，唔會犯法啩。」

除了餐廳，還有中醫綜合治療中心宣布，這段時間蘋果員工需要應診，上來就免費。有泳會天空體育館則說，蘋果日報及壹傳媒所有員工及其子女，這個夏天都可免費任上游泳班。在人情較冷的香港，類似行動是2003年SARS疫症後，一些商家對醫務人員的示愛。