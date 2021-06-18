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全球最貴房市逼近史上最高價 經濟差和人口外移都難擋

編譯季晶晶／綜合外電
即使光景不如從前，又有人口外移，但香港房價居高不下。歐新社
即使光景不如從前，又有人口外移，但香港房價居高不下。歐新社

雖然光景不如從前、政治動盪促成一波人口移出，但香港住房需求強勁，使得這個全球最貴的房地產市場仍舊銳不可擋。

近期的一個周日，買家在幾小時內，搶光恒基兆業地產公司「逸南」（The Upper South）建案的45間新公寓， 總價高達2.48億港元（約3194.1萬美元）；而新世界發展公司的柏傲莊第三期（Pavilia Farm III）人氣高到有88名買家競爭一間公寓，成為1997年以來最搶手建案。

香港的房市價格正逼近2019年中期創下的史上最高價位。根據中原地產資料，2021年上半年10大住宅區的轉手交易可望超過200億港元，金額是23年來最高。

房貸利率在谷底盤旋而出現房市熱騰騰景象的城市不只香港而已。雖然2019年的街頭示威和隔年港區國安法生效，使得香港前景蒙上陰影，另有許多持英國國民（海外）簽證的居民外移，加深當地房地產銷售的隱憂，但事實證明，香港地狹人稠，房價居高不下。

香港仲量聯行大中華區研究部主管黃志輝說：「儘管人口外移可能不利房價，負面影響可能不大，不足以扭轉目前嚴重供需失衡的狀況。」

價格屹立不搖對香港地產開發商和經濟來說雖好，但進一步上漲會增加港府希望讓房價變得能負擔得起的壓力，這個城市僅52%的居民擁有自己的公寓。中國大陸要求地方官員和企業能穩定房價，在國家主席習近平的眼裡，住房問題是社會不滿的根源。

根據房地產代理商Knight Frank彙整的一項指數，相較於紐西蘭和加拿大，香港房價的通貨膨脹其實還算溫和，上季排第46名。在美國，郊區住屋的競購戰現在普遍可見，上季房價激增創下空前漲幅。

對香港房市的樂觀看法反映在四大地產開發商的股價。新鴻基、長江實業、恒基兆業和新世界今年來股價聯袂走高，長江實業上漲31%最多。

根據世邦魏理仕，截至2020年6月，香港平均房價是傲視全球的125萬美元。

香港 房價 房地產

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