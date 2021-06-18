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國泰航空證實：港府拒續外籍空服員簽證

香港新聞組╱香港18日電
香港國泰航空近日向向外籍機師繼續簽發工作簽證，但外籍空服員則全數不會獲延續簽證。（中通社資料照片）
香港國泰航空近日向向外籍機師繼續簽發工作簽證，但外籍空服員則全數不會獲延續簽證。（中通社資料照片）

新冠肺炎疫情下，航空業大蕭條，去年國泰大裁員，港龍停運。航空業本身有不少外籍人士持工作簽證香港工作，不過據了解，自去年底開始，入境處未有向外籍機組人員簽發新簽證，只是一直聲稱處理中；國泰證實消息屬實，並表示一直就此與入境處商討但事與願違。

據香港01報導，國泰近日向員工宣布，入境處願意按不同機種，向外籍機師繼續簽發工作簽證，為期6個月至3年。不過，外籍空服員則全數不會獲延續簽證，即變相將要離職。國泰表示會盡力為即將離職的員工提供所需支援，包括離職支援、全面僱員輔導及支援（EAP）服務，以及提供與自願離職計畫（VSS）相同的離職方案。

報導引述消息人士說法，指對於當局只拒絕外籍空服員的簽證續期申請，相當不解，質疑當局有雙重標準；並稱在本地聘請空服員雖不困難，但外籍空服員一般掌握本地人不懂的外語，反而較難取代。

根據入境處的《一般就業政策》，非香港永久性居民的人士，如具備香港缺乏的技能，而香港對此又有需要，就可申請工作簽證來港。據報導，消息人士表示，去年港龍倒閉，560名機師旋即失業，當中約400人持有香港身分證。該消息透露，上月有前港龍機師展開一項調查，訪問了179名持香港身分證的前機師同事，結果有138人仍然失業，占77.1%；只有5人能繼續擔任機師。

報導稱，運房局表示，為疫情後的航空業反彈和復蘇做好準備，留住航空人才，非本地機師在一般就業政策和輸入內地人才計畫下的延期逗留申請會有特別安排，而安排屬臨時性質，以支援本地航空業度過疫情的難關，及維護香港作為區內領先國際航空樞紐的地位。

工作簽證 香港 疫情

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