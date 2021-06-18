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港失業率降至6% 寫1年來新低 世界競爭力第5掉到第7

香港新聞組╱香港18日電
香港政府統計處公布，3月至5月失業率是6%，有23萬3300人失業。（中通社）
香港政府統計處公布，3月至5月失業率是6%，有23萬3300人失業。（中通社）

香港最新失業率跌0.4個百分點至6%，連續3期下跌，也是自去年3至5月錄得5.9%以來的最低水平。國際管理發展學院昨發表《2021年世界競爭力年報》，香港排名從去年的第五位跌至今年的第七位；雖然香港在「政府效率」排名仍然維持在榜首，但「經濟表現」、「營商效率」及「基礎建設」的排名則較上一份報告稍低。

統計處昨公布，經季節性調整的失業率由2021年2至4月的6.4%回落至3至5月的6%，就業不足率由3.3%降至2.8%。失業人數由24.75萬減至23.33萬，跌幅約5.7%；就業不足人數由12.66萬下跌至10.74萬，減少約1.92萬人。據明報報導，大多數行業失業率均下跌，當中與消費及旅遊相關行業如住宿及餐飲服務的跌幅較顯著。有學者預料，未來數月失業率會持續下跌，惟跌幅收窄，稱通關才可令行業復甦。

報導指出，特首林鄭月娥昨出席中華廠商會第42屆會董會就職典禮時提到，剛公布的3至5月失業率及就業不足率下跌，「好消息令人鼓舞」，但要持續努力「保住良好勢頭」，反覆的疫情拖慢經濟復甦，政府會繼續抗疫，鼓勵市民接種疫苗，並加大對商界及中小企支援，協助發掘商機。

報導稱，中大商學院高級講師李兆波表示，近月香港及外國疫情均放緩，加上疫下本地消費模式漸成新常態，各行業對前景恢復一定信心，增聘人手，料失業率持續下跌，但認為跌幅會稍放緩。對於失業率會否進一步回復到疫前水平，他認為只有通關才有望達到。

據報導，勞福局長羅致光表示，隨著經濟持續復甦，尤其若本地疫情繼續受控，勞工市場壓力應會逐步紓緩。由於不同行業復蘇步伐不一，部分行業失業率或需較長時間才能返回疫前水平。為創造有利條件使經濟全面復甦，社會須齊心協力令疫情受控，並積極參與疫苗接種計畫。

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