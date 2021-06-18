看港蘋也違法？律師：無需杯弓蛇影 員工憂領不到薪水

香港壹傳媒集團5名高層被指涉嫌違反港版國安法於17日清晨被捕，引發香港民眾擔心，購買或訂閱蘋果日報是否也違法？（路透）

香港 壹傳媒集團5名高層被指涉嫌違反港版國安法於17日清晨被捕，那麼香港民眾若購買或訂閱蘋果 日報是否也同樣違法？對此，香港行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，暫時沒有留意到香港有任何傳媒的運作或出版的唯一目的是危害國家安全，相信在這個情況下任何人購買有關報章，不可能構成犯法，民眾無需「杯弓蛇影」。

香港警方大動作逮捕壹傳媒5名高層，香港警務處國家安全處高級警司李桂華表示，這次行動主要是針對香港蘋果日報自2019年以來發表數十篇文章，呼籲外國及其他組織制裁中國 及香港特區政府，涉嫌違反港版國家安全法第29條：「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

據香港電台報導，湯家驊表示，港版國安法是針對邀約、要求和慫恿外國制裁香港和中國的行為，法例並沒有將陳述有關制裁的新聞報導列為犯罪，相信有關法例原則上與一般新聞報導無關。

至於刊登有關制裁香港和中國的評論文章是否違法，湯家驊認為，如果有人刻意要求外國制裁香港，而傳媒作出相關報導，其背後目的為認同或希望增加「要求制裁」的力量，就可能犯法。他強調，相關準則在於覆述犯法行為的意圖。

由於5高層被捕，壹傳媒員工人心惶惶，擔心這個月恐領不到薪水；據大公報報導，現時香港蘋果日報靠執行總編輯林文宗掌舵，雖然林稱會盡一切努力讓香港蘋果日報運作如常，穩定軍心，但有員工透露，林文宗既不是黎智英的心腹，亦不是集團董事，在壹傳媒集團的地位及影響力有限；現在軍無統帥，員工都揣測蘋果日報岌岌可危，隨時關閉。甚至擔心領不到薪資。

此外，中央社引述法新社報導稱，美國國務院呼籲香港停止鎖定攻擊媒體，並警告突襲蘋果日報有損香港聲譽，「箝制媒體自由和限制資訊自由流通的行動，不只破壞香港民主制度，也傷害了香港作為國際樞紐的公信力與可行性。」