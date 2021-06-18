我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

看港蘋也違法？律師：無需杯弓蛇影 員工憂領不到薪水

記者林則宏╱綜合報導
香港壹傳媒集團5名高層被指涉嫌違反港版國安法於17日清晨被捕，引發香港民眾擔心，購買或訂閱蘋果日報是否也違法？（路透）
香港壹傳媒集團5名高層被指涉嫌違反港版國安法於17日清晨被捕，引發香港民眾擔心，購買或訂閱蘋果日報是否也違法？（路透）

香港壹傳媒集團5名高層被指涉嫌違反港版國安法於17日清晨被捕，那麼香港民眾若購買或訂閱蘋果日報是否也同樣違法？對此，香港行政會議成員、資深大律師湯家驊表示，暫時沒有留意到香港有任何傳媒的運作或出版的唯一目的是危害國家安全，相信在這個情況下任何人購買有關報章，不可能構成犯法，民眾無需「杯弓蛇影」。

香港警方大動作逮捕壹傳媒5名高層，香港警務處國家安全處高級警司李桂華表示，這次行動主要是針對香港蘋果日報自2019年以來發表數十篇文章，呼籲外國及其他組織制裁中國及香港特區政府，涉嫌違反港版國家安全法第29條：「串謀勾結外國或境外勢力危害國家安全罪」。

據香港電台報導，湯家驊表示，港版國安法是針對邀約、要求和慫恿外國制裁香港和中國的行為，法例並沒有將陳述有關制裁的新聞報導列為犯罪，相信有關法例原則上與一般新聞報導無關。

至於刊登有關制裁香港和中國的評論文章是否違法，湯家驊認為，如果有人刻意要求外國制裁香港，而傳媒作出相關報導，其背後目的為認同或希望增加「要求制裁」的力量，就可能犯法。他強調，相關準則在於覆述犯法行為的意圖。

由於5高層被捕，壹傳媒員工人心惶惶，擔心這個月恐領不到薪水；據大公報報導，現時香港蘋果日報靠執行總編輯林文宗掌舵，雖然林稱會盡一切努力讓香港蘋果日報運作如常，穩定軍心，但有員工透露，林文宗既不是黎智英的心腹，亦不是集團董事，在壹傳媒集團的地位及影響力有限；現在軍無統帥，員工都揣測蘋果日報岌岌可危，隨時關閉。甚至擔心領不到薪資。

此外，中央社引述法新社報導稱，美國國務院呼籲香港停止鎖定攻擊媒體，並警告突襲蘋果日報有損香港聲譽，「箝制媒體自由和限制資訊自由流通的行動，不只破壞香港民主制度，也傷害了香港作為國際樞紐的公信力與可行性。」　

香港 蘋果 中國

上一則

港保安局長：嚴打藉新聞保護傘做危害國安的事

下一則

壹傳媒總部又遭搜捕 香港蘋果日報加印出報50萬份

延伸閱讀

香港蘋果日報5高層被拘捕 仍如常出版 CEO：大家要頂住

香港蘋果日報5高層被拘捕 仍如常出版 CEO：大家要頂住
72歲甄珍考慮在香港接種疫苗 先看身體狀況

72歲甄珍考慮在香港接種疫苗 先看身體狀況
蘋果日報：這是香港最壞的時代

蘋果日報：這是香港最壞的時代
港警逮蘋果日報5高層 外媒批打壓異議

港警逮蘋果日報5高層 外媒批打壓異議

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
北京一清華學霸婚禮賓客的高考分數均分680分，網民形容婚禮秒變「凡爾賽」現場。（視頻截圖）

清華學霸婚禮 賓客高考均分680 網嘆：神仙聚會

2021-06-11 11:00
「祝融號」火星車變萌了，有圓圓大眼和一對翅膀。(新華社)

中國「祝融號」火星上自拍 萌到網民喊「是不是P圖」

2021-06-11 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利