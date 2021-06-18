壹傳媒總部又遭搜捕 香港蘋果日報加印出報50萬份

香港蘋果日報18日仍正常出報，印到50萬份，並在凌晨直播印報過程。（美聯社）

香港蘋果 日報五名高層被逮捕、蘋果日報大樓被搜索後，壹傳媒工會和蘋果日報執行總編輯分別回應，將盡最大努力如常出版報紙；香港記者協會行動主席說行動在新聞行業散播恐懼。當晚，蘋果日報將18日發行的日報加印到50萬份，並在凌晨直播印報過程。

香港警務處國家安全處高級警司李桂華表示，警方將持續採取行動，不排除會有更多人被捕。此外，香港警方也已凍結蘋果日報、蘋果印刷及AD INTERNET COMPANY等三家公司共計港幣1800萬元資金。

當晚，蘋果日報繼續編採工作，午夜前如常開印報紙，並加印至50萬份。港媒發現，凌晨有市民到旺角的報攤購買首批出版的蘋果日報，不少人還買了不只一份。

壹傳媒工會昨天下午發表聲明，對警方拘捕行動表示憤怒，指行動「充分反映警方在『國安法』下的權力膨脹，只需單方面聲稱以往發表的報導有觀點違法，即可將編採人員視為罪犯、將新聞工作視為犯罪行為、將新聞室當作犯罪現場，是借『國安法』之名對新聞自由的嚴重侵犯。」

工會同時對法庭授予警方搜查包括新聞材料的權力表示遺憾，認為法庭搜索令會嚴重削弱傳媒作為第四權的監察角色，有損公眾對傳媒的信心。

昨天上午拘捕行動消息傳來後，作為香港上市公司的壹傳媒有限公司，股票於早上9時正起停止交易。

這是香港警方第二次拘捕壹傳媒東主及高層，第二次大舉搜查蘋果日報大樓，第二次凍結相關資產，事件引起香港社會和國際媒體關注。

蘋果日報昨天傍晚發出公開信說，今天的香港，令人陌生、無言，針對蘋果日報的指控，歷史必有公論。公開信說，香港警方到蘋果日報大樓調查超過5小時，檢走大批物品，包括38部屬新聞工作者的電腦，內有大量新聞材料。質疑光明正大的新聞材料，卻被執法當局標籤為犯罪證據，香港新聞自由的保障岌岌可危。

香港蘋果日報遭到大規模搜索，五名高層被逮捕。圖為警方封鎖大樓。（歐新社）

公開信還說，6月20日是該報創刊26周年，報慶前夕，經歷來自政權的針對打擊，歷史會記下這一頁。蘋果日報上下員工一直緊守崗位，為香港人報導真相，是兌現創刊社論的承諾：「傳媒的通透力量是自由繁榮的最大保證」。

與之同時，香港警方消息說，將會去信要求蘋果日報在指定時限內移除涉案文章。港府方面的消息說，港府已向七間與蘋果日報有聯繫的銀行發信，通知他們不要處理涉案被凍結的資產。

去年8月10日，香港警察拘捕壹傳媒創辦人黎智英 及其兩名兒子、四名壹傳媒高層，同日首度對蘋果日報大樓進行搜查。

港府保安局今年5月宣布，凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司的股份，以及其擁有的三間公司於本地銀行帳戶內的財產。

記者協會主席楊健興說，警方動用500警力，大規模搜查壹傳媒大樓，嚴重損害新聞自由，在新聞材料未能得到保護情況之下，新聞工作者自我審查會更嚴重。

無國界記者組織譴責香港當局以「勾結外國勢力」名義拘捕五人，令媒體工作者陷入終身監禁的風險，並呼籲立即釋放他們及蘋果日報創辦人黎智英。