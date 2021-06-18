我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美55.2%成人 完全接種疫苗

台新增本土確診187例、21死 雙北皆破70例

壹傳媒總部又遭搜捕 香港蘋果日報加印出報50萬份

香港特派員李春╱香港18日電
香港蘋果日報18日仍正常出報，印到50萬份，並在凌晨直播印報過程。（美聯社）
香港蘋果日報18日仍正常出報，印到50萬份，並在凌晨直播印報過程。（美聯社）

香港蘋果日報五名高層被逮捕、蘋果日報大樓被搜索後，壹傳媒工會和蘋果日報執行總編輯分別回應，將盡最大努力如常出版報紙；香港記者協會行動主席說行動在新聞行業散播恐懼。當晚，蘋果日報將18日發行的日報加印到50萬份，並在凌晨直播印報過程。

香港警務處國家安全處高級警司李桂華表示，警方將持續採取行動，不排除會有更多人被捕。此外，香港警方也已凍結蘋果日報、蘋果印刷及AD INTERNET COMPANY等三家公司共計港幣1800萬元資金。　

當晚，蘋果日報繼續編採工作，午夜前如常開印報紙，並加印至50萬份。港媒發現，凌晨有市民到旺角的報攤購買首批出版的蘋果日報，不少人還買了不只一份。

壹傳媒工會昨天下午發表聲明，對警方拘捕行動表示憤怒，指行動「充分反映警方在『國安法』下的權力膨脹，只需單方面聲稱以往發表的報導有觀點違法，即可將編採人員視為罪犯、將新聞工作視為犯罪行為、將新聞室當作犯罪現場，是借『國安法』之名對新聞自由的嚴重侵犯。」

工會同時對法庭授予警方搜查包括新聞材料的權力表示遺憾，認為法庭搜索令會嚴重削弱傳媒作為第四權的監察角色，有損公眾對傳媒的信心。

昨天上午拘捕行動消息傳來後，作為香港上市公司的壹傳媒有限公司，股票於早上9時正起停止交易。

這是香港警方第二次拘捕壹傳媒東主及高層，第二次大舉搜查蘋果日報大樓，第二次凍結相關資產，事件引起香港社會和國際媒體關注。

蘋果日報昨天傍晚發出公開信說，今天的香港，令人陌生、無言，針對蘋果日報的指控，歷史必有公論。公開信說，香港警方到蘋果日報大樓調查超過5小時，檢走大批物品，包括38部屬新聞工作者的電腦，內有大量新聞材料。質疑光明正大的新聞材料，卻被執法當局標籤為犯罪證據，香港新聞自由的保障岌岌可危。

香港蘋果日報遭到大規模搜索，五名高層被逮捕。圖為警方封鎖大樓。（歐新社）
香港蘋果日報遭到大規模搜索，五名高層被逮捕。圖為警方封鎖大樓。（歐新社）

公開信還說，6月20日是該報創刊26周年，報慶前夕，經歷來自政權的針對打擊，歷史會記下這一頁。蘋果日報上下員工一直緊守崗位，為香港人報導真相，是兌現創刊社論的承諾：「傳媒的通透力量是自由繁榮的最大保證」。

與之同時，香港警方消息說，將會去信要求蘋果日報在指定時限內移除涉案文章。港府方面的消息說，港府已向七間與蘋果日報有聯繫的銀行發信，通知他們不要處理涉案被凍結的資產。

去年8月10日，香港警察拘捕壹傳媒創辦人黎智英及其兩名兒子、四名壹傳媒高層，同日首度對蘋果日報大樓進行搜查。

港府保安局今年5月宣布，凍結黎智英持有的壹傳媒有限公司的股份，以及其擁有的三間公司於本地銀行帳戶內的財產。

記者協會主席楊健興說，警方動用500警力，大規模搜查壹傳媒大樓，嚴重損害新聞自由，在新聞材料未能得到保護情況之下，新聞工作者自我審查會更嚴重。

無國界記者組織譴責香港當局以「勾結外國勢力」名義拘捕五人，令媒體工作者陷入終身監禁的風險，並呼籲立即釋放他們及蘋果日報創辦人黎智英。

蘋果 香港 黎智英

上一則

看港蘋也違法？律師：無需杯弓蛇影 員工憂領不到薪水

下一則

5元以下雪糕 5億人搶搜 拖肥、7個小矮人…名字很魔幻

延伸閱讀

香港蘋果日報5高層被拘捕 仍如常出版 CEO：大家要頂住

香港蘋果日報5高層被拘捕 仍如常出版 CEO：大家要頂住
蘋果日報：這是香港最壞的時代

蘋果日報：這是香港最壞的時代
百警圍香港蘋果日報總部 5高層涉違反國安法被捕

百警圍香港蘋果日報總部 5高層涉違反國安法被捕

致力香港民主對抗中共獨裁 黎智英獲頒自由獎章

致力香港民主對抗中共獨裁 黎智英獲頒自由獎章

熱門新聞

原南京醫學院女學生被姦殺案，罪犯麻繼鋼（中）被判死刑；圖為麻落網時所拍攝。（取材自人民網）

姦殺醫大女生 拖29年終伏法 以為女兒是死者投胎

2021-06-11 10:00
超大蟻穴裡挖出一對蟻王、蟻后，蟻后體長5厘米。（視頻截圖）

湖北60多年超大蟻穴挖出 蟻后體長5公分

2021-06-12 10:00

神舟12號載3太空人升空 3個月完成4任務

2021-06-16 21:21
號稱「中國第一股民」的中國證券市場傳奇人物「楊百萬」楊懷定13日離世。（取材自微博）

2萬炒到2000萬 中國第一股民「楊百萬」辭世

2021-06-14 21:11
北京一清華學霸婚禮賓客的高考分數均分680分，網民形容婚禮秒變「凡爾賽」現場。（視頻截圖）

清華學霸婚禮 賓客高考均分680 網嘆：神仙聚會

2021-06-11 11:00
「祝融號」火星車變萌了，有圓圓大眼和一對翅膀。(新華社)

中國「祝融號」火星上自拍 萌到網民喊「是不是P圖」

2021-06-11 21:11

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃

甫獲密大雙碩士 23歲中國女留生 玩槳板意外溺斃
紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物

紐約非裔男搶82歲華翁還毆頭 嫌為華埠頭痛人物
幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快

幾周內新冠疫苗送往台灣？ 美亞太副助卿：希望更快
疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲

疫情、歧視、工作機會 許多亞裔遷回亞洲
最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利

最高法院7：2 保留歐記健保…拜登執政重大勝利