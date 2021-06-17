香港疫苗保障基金 首賠3案共5.8萬美元

港府設立10億元疫苗保障基金，至上周為止已接獲74宗申請，首次公布有3宗申請獲批共45萬元保障金。（中通社）

港府昨日公布，為接種新冠疫苗 後出現的嚴重異常事件設立10億元（港幣，下同，約1.28億美元）保障基金，至10日為止接獲74宗申請，首次公布有3宗申請獲批共45萬元（約5.8萬美元）保障金，涉及嚴重過敏 反應、住院治療及面癱個案。

明報報導，這74宗的申請，包括3宗死亡及71宗傷害個案。3宗死亡個案均未有個案獲批保障金，當中兩宗仍在處理，另一宗沒有找到申請個案在港府計畫下的接種新冠疫苗紀錄。

據報導，71宗傷害個案中，56宗仍在處理，11宗評為與所接種疫苗無關或不可分類，1宗按嚴重程度評估不獲批，另3宗個案共獲批45萬元保障金，涉及嚴重過敏反應、住院治療及面癱。食物及衛生局指出，至今已完成嚴重程度評估的個案，均不涉及長期或永久身體損害。

另外，報導稱，截13日一周期間，衛生署共接獲149宗接種新冠疫苗的異常事件報告，當中沒有離世前14日曾打針及與打針有潛在關聯的死亡個案。至13日香港 共接種了超過293萬劑疫苗，接獲3605宗異常事件，占接種總劑量的0.12%，21宗涉及離世前14日打針者，當中無個案顯示與接種疫苗有關。

報導指出，根據醫管局資料，5月17日至6月13日期間，無打針市民的死亡比率為每10萬人有58.1宗，而打針者為每10萬人有2.8宗，整體死亡率與過去3年同期數字相若。