歐盟免檢擬納香港 業者：雙邊放寬才有助益

歐盟成員國同意把香港等八個地區納入旅遊安全「白名單」，但引來諸多疑慮。圖為香港機場的旅客。（中通社資料照片）

隨著新冠肺炎疫苗接種計畫在全球各地展開，多個地區逐步放寬入境隔離檢疫措施。外電報導，歐盟 成員國昨日同意把香港 、澳門 、台灣等8個地區納入旅遊安全「白名單」（white list），最快數天後生效。根據規定，這是雙邊對等待遇，倘若香港也對來自歐盟的旅客提供免檢待遇，意味港人日後可豁免14天隔離檢疫暢遊歐盟27國。

文匯報報導，香港旅遊業界昨日表示，有關決定為旅遊業復甦帶來一絲曙光，希望港府盡快與歐盟商討細節，但必須在通關與「嚴防輸入」兩者間取得平衡，以免通關門檻太低，使香港疫情反彈，最終影響與內地通關的進程。

據報香港和澳門獲解禁的前提是港澳必須以互惠原則，把歐盟從限制「非必要旅行」國家名單中移除。這份名單只是歐盟的大方向，個別成員國仍可自行要求名單上的入境者額外防疫要求。

報導引述縱橫遊旅行社常務董事袁振寧表示，歐盟放寬來自香港入境者的隔離限制是好事，長遠可吸引港人往歐洲及歐洲人訪港，惟放寬檢疫措施必須雙邊進行，現時入境香港者仍需接受14天至21天隔離，實難吸引港人出境或歐洲人訪港旅行，故相關措施對香港旅遊業界的實際幫助暫時不大。

永安旅遊副總經理馬世文表示，早前已有國家如歐洲的冰島、中東的阿聯酋等豁免入境隔離措施，但未見香港與這些地方的旅遊聯繫有加強，相信是由於旅客回程返港時，仍需接受隔離，加上香港近月檢疫酒店供不應求，抵港者無法預訂檢疫酒店，希望港府盡快與歐盟商討雙邊免檢安排細節，旅遊業界才可真正受惠。

另據明報報導，上述放寬只是歐盟單方面安排，港府至昨日沒放寬來自歐盟入境者的檢疫。愛爾蘭現時屬A2組「甚高風險」地區，法國、德國、義大利和荷蘭等地屬B組「高風險」地區。

旅遊界立法會議員姚思榮認為，歐盟沒要求來自白名單地區的旅客要打疫苗才能入境，相信港府也會擔心旅客在當地染疫、再將病毒帶回香港社區，影響與內地通關，故相信港府不會放寬對歐盟的入境限制。