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建制派放話 香港區議員7月宣誓 將拔百人資格

香港特派員李春／香港17日電
有傳言港府將安排區議員7月宣誓效忠，預料有170名泛民主派議員將會被褫奪議席。圖為林鄭月娥上任時率領新一屆政府主要官員宣誓就職。(中新社資料照片)
有傳言港府將安排區議員7月宣誓效忠，預料有170名泛民主派議員將會被褫奪議席。圖為林鄭月娥上任時率領新一屆政府主要官員宣誓就職。(中新社資料照片)

傳言港府將安排逾400名區議員7月宣誓效忠，建制派放言港府將制訂「負面清單」，逾百民主派或與民主派關係密切的區議員將被「DQ」即禠奪區議員議席。港府主管局長不正面回應，只稱宣誓人數眾多，需時安排。

在2019年反送中運動高峰期，香港舉行第6屆區議會選舉，在18個區議會452個議席中，民主派獲17個區議會控制權和8成6的議席，建制派慘敗，港府和北京震驚，是後來大改選舉制度，透過宣誓過濾議席的原因之一。

今年5月，港府將「2021年公職（參選及任職）（雜項修訂）條例」刊憲生效。其中區議員被要求宣誓，擁護基本法、效忠香港特區。其後，多位民主派區議員宣布辭去議席。

近日有消息稱，港府將在7月安排區議員宣誓，還將事前制訂一份「負面清單」，列明曾參與民主派立法會初選活動、借出區議員辦事處作初選票站，曾連署支持「墨落無悔，堅定抗爭」聲明，表態一旦當選立法會議員，會否決「財政預算案」，迫使特首回應訴求，這些區議員的行為，定為違誓或宣誓無效，在宣誓後會被「DQ」。

港府民政事務局局長徐英偉昨天說，區議員宣誓安排暫未公布，由於宣誓人數眾多，需時安排，會適時公布。

對於是否有「負面清單」，清單有何細節，徐英偉不正面回應，只稱之前立法會已就宣誓的要求作詳細討論，當局會根據法例要求進行宣誓。至於會否有大規模取消區議員資格，他稱不應作有關猜測。

香港新聞組／香港17日電

據港媒報導，至少有170名區議員被列入清單並被褫奪區議員資格，據信都屬於泛民陣營，當中包括11名區議會主席及7名副主席。政黨方面，曾簽署支持初選立場聲明書的公民黨及新民主同盟區議員都將會喪失議員資格，民主黨也有52人。

報導稱，泛民於去年中舉辦立法會初選，名為「民主派35+初選」，目的是團結陣營，透過民間初選推出大家都接受的候選人，以便參加同年底的立法會選舉。但立法會選舉後因COVID-19疫情延期。

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