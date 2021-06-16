港追變種病毒 冷凍鱷魚肉包裝驗出病毒

住在天盛苑盛譽閣的香港首宗感染變種病毒女學生，家中冰箱「泰國急凍鱷魚肉」包裝表面病毒檢測呈陽性。（中通社）

香港 首宗感染N501Y變種病毒 源頭成謎，當局追查確診者17歲女生感染源頭說法多多，包括一度被指由台灣 輸入，其後被當局排除。最新說法指，在其家中冰箱找到一包「泰國急凍鱷魚肉」，包裝表面病毒檢測呈陽性。

香港連續八天本地零確診，但當局持續追查早前確診的首宗源頭不明感染N501Y變種病毒個案。香港衛生署昨天說，確診的17歲女生家中冰箱有一包泰國產的「泰國急凍鱷魚肉」，其包裝表面被驗出新冠病毒陽性。

對這一發現，香港食物安全中心說，正追查汙染源頭，為審慎起見，已要求食品商暫時停售有關產品。香港衛生署則說，個案的流行病學調查和追蹤仍然繼續。至於患者住所的其他環境樣本，以及她曾到過的旺角寵物店、屯門德榮工業大廈等地檢取的共60多個環境樣本，全部都是陰性。

香港6月5日證實這名女生確診感染N501Y變種病毒，源頭不明且毒性極強，當局大為緊張。最早的說法，是因當時深圳出現變種病毒個案，而該名女生居住新界天水圍，疑似由深圳傳入，香港取得深圳近期確診個案的基因排序，發現與該病毒株並不吻合。

其後香港理工大學醫療科技及資訊學系副教授蕭傑恒說，似乎是其他輸入個案「走漏」，其後有媒體指女生個案是由台灣傳入。但香港衛生防護中心總監林文健日前指出，透過台灣衛福部疾管署取得病毒株的基因排序，對比後發現少女的源頭也非來自台灣。

港府專家顧問袁國勇14日還到多地調查，仍未找到感染源，正循人傳人、動物傳人及物件傳人三方向調查，但認為人傳人可能性較大。對物件傳人如病毒經冷凍食物傳人，袁國勇認為這可能性很低。