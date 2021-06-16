香港疫苗施打破300萬劑 「回港易」研中港接種紀錄互通

香港特區政府公務員事務局局長聶德權15日到訪位於灣仔的新鴻基地產總部，視察該公司職員透過政府外展服務接種2019冠狀病毒病疫苗情況。圖為該公司一名職員接種新冠疫苗。 （ 中通社）

香港 接種新冠疫苗 的劑量突破300萬。香港政府資訊科技總監林偉喬昨日在立法會一個會議上透露，香港政府正研究將「回港易」平台的功能擴至疫苗接種等紀錄，令兩地疫苗接種紀錄互通。

文匯報報導，香港政府昨日公布，截至昨晚8時，接種劑量累積至300.62萬劑，其中179萬人至少接種一劑疫苗，占適齡接種人口的26.3%。最新數據顯示，香港已有逾179萬人至少接種一劑疫苗，占適齡接種人口的26.3%，121萬人已完成兩劑接種。香港行政長官林鄭月娥昨日出席行政會議前表示，政府推出的「全城起動 快打疫苗」運動得到各企業和機構支持，達1.8億元的獎賞會逐步推出，每天接種或經網上預約接種疫苗的數字均明顯上升。

公務員事務局局長聶德權同日透露，「以接種疫苗取代定期檢測 」安排將擴展至更多前線政府雇員。

根據局方規定，由上月底開始，香港政府規定須定期履行執法、視察及調查職務、與市民有頻繁及密切接觸的政府人員，或需參與高風險工作的政府僱員，在打第一劑疫苗並提供疫苗接種紀錄後，可獲豁免進行定期檢測，如因身體狀況不宜打疫苗，或有計劃但尚未接種的前線人員，必須每兩星期進行一次鼻腔和咽喉合併拭子樣本測試。

另外，工聯會立法會議員麥美娟昨日在接受一電台節目訪問時表示，有居於內地的港人反映，兩地的接種紀錄未能互通，港人在內地打針後，未能將接種紀錄載入「安心出行」應用程式，希望兩地政府盡快協調。

林偉喬昨日在立法會一會議上表示，特政府正研究將「回港易」平台的功能擴闊，使兩地疫苗接種紀錄互認互通，「現正與內地商討，技術層面上並無問題，但需要有共識，只要日後落實通關安排時，相信平台可以配合。」