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打針抽千萬元豪宅 首日45.5萬港人登記

香港新聞組／香港16日電
商界送出千萬元單位抽獎鼓勵市民接種疫苗的活動15日開始登記，圖為香港市民在信和廣場的登記櫃位登記抽獎。（中通社）
商界送出千萬元單位抽獎鼓勵市民接種疫苗的活動15日開始登記，圖為香港市民在信和廣場的登記櫃位登記抽獎。（中通社）

商界送出千萬元觀塘凱滙一房單位抽獎鼓勵市民接種新型冠狀病毒疫苗的活動昨日開始登記，截至晚上9時，逾45.5萬人登記抽獎活動。

明報報導，信和集團旗下黃廷方慈善基金有限公司及華人置業集團推打針送樓，並於昨日開始接受登記，主辦單位在全港10個商場設抽獎專櫃，其中荃新天地一期中庭中午12時開放櫃台，數名市民排隊登記，他們都說早已打針，並非為抽獎才打針。居於荃灣自住物業的唐女士昨早無法進入登記網站，因此中午帶針卡前往櫃台登記。她原本從事飲食業，最近失業，體會到生活艱難，「抽中錢可以食」；而子女剛成年，慨嘆現時「普通人買唔起樓」，「抽中樓送子女」。

報導說，另一前來登記的李太則認為送樓「份禮太大」，倒不如將千萬元分成多份現金獎，令更多人受惠，可能更吸引。她說兩個月前已打完兩針，目的是保障健康，抽獎只是「額外獎品」。

另據大公報報導，除了最有綽頭的大抽獎送毫宅外，星夢郵輪推出「公海遊」大抽獎10日開放登記，頭獎是一年無限次登上「雲頂夢號」，入住豪華海景露台客房，約值380萬港元（約49.1萬美元）；參與者須於7月30日或之前在香港完成兩劑疫苗接種、及為年滿18歲的香港市民。得獎名單將於8月6日公布，截至前晚，已有近5萬人登記參加。

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