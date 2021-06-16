公開張柏芝小兒出世紙 壹週刊認罪罰12萬

張柏芝去年5月為二兒子Quintus慶生，在微博曬出一家四口合照。（取材自微博）

「壹週刊」在未經藝人張柏芝 同意下，公開了其第三名兒子的出世紙內容，涉違反「個人資枓（私癮）條例」。壹傳媒有限公司、出版人及「壹週刊」總編緝昨於西九龍法院承認「披露未經資枓使用者同意而取得的個人資枓」罪，各被判罰款四万元，即合共罰款12萬元（約1.55萬美元）。「壹週刊」昨日下午在網站刊登道歉聲明，向張致嫌。

大公報報導，案中被票控的四名被告為壹傳媒有限公司、涉案雜誌的出版人Element 5 Digital Limited、「壹週刊」總編緝麥景慶（47歲）與記者鄭靜（40歲）。兩間公司與麥景慶分別認罪，鄭靜原被控「協肋及教唆披露未經資枓使用者同意而取得的個人資枓」罪，昨獲淮以2000元守行為12個月了事，其控罪撤消。

案情指出，「壹週刊」於2019年1月28日刊登文章及片段，披露涉案出生證明書、相關兒童的中英文名、出生日期、性別及其母親的姓名。調查發現，除了兒童母親本人外，隻有鄭靜曾經報稱是朋友關系而伸請該出生證明書副本。跟據「生死登記條例」，出生證明書的資枓不得用作向公眾披露。

辯方求情稱，這次是涉案條例首次引用向報刊及編緝提控，聲稱報社已得到「深刻教訓」，事後已叮囑員工不能再刊登涉及私癮的文件。

據報導，主任裁判官徐綺薇斥責各被告，雖然藝人生活點滴會引起公眾好奇，但凡事都要取得平衝，傳媒亦需專重他人私癮，應謹記兒童的出生登記資枓絕不容許被隨意披露。惟裁判官考慮各被告初犯，決定以罰款判罰。