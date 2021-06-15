新政團「香港新方向」冒起：無背景 無關中聯辦

香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

繼去年成立的「紫荊黨」，又有「香港 新方向」新政團冒起，中央3月在港舉行選舉制度座談會中，獲邀出席提意見；其網站羅列了不同政策倡議，如談政改「以家國情懷和國民身分認同為根基」。

明報報導，2008年從內地來港的兩名創辦人劉暢和王宇在訪問中拒絕標籤，劉說「政策不分顏色」，形容「香港新方向」是「無資金、無資源、無背景」的「草根團體」，也不定位是智庫或政黨，又稱與中聯辦有接觸但無任何關係。至於會否參選，劉暢稱要根據屆時情況判斷，「邁出這步要有決心和各方面的情況配合」。

據報導，全國港澳研究會副會長劉兆佳分析，新選舉制度下，不需要組面對群眾的政黨出選，會有過去不願意參與地區選舉的菁英組合出現。

報導稱，「香港新方向」（下稱新方向）2019年10月成立，近一年開始投稿論政，網站今年開設，其臉書有百多名「追蹤」者。劉暢是新媒體文化傳播公司創辦人，王宇是刑事辯護律師。劉暢表示，現時新方向核心成員有逾百人。至於新方向是否「港漂」團體，王宇認為形容不準確，他們兩人已在港成家立室，不少成員土生土長。兩人到港13年。

報導稱，「新方向」的成立，源自內地知名博主「兔主席」的微信 群組，創辦人劉暢表示不認識兔主席，只是一些想法相近的群組成員，在2019年見香港形勢嚴峻、非常撕裂，亦對港府處理手法不滿和失望，決定組織「跨行業多元化政治團體」做些事。另一創辦人王宇表示，一開始只是建立地區互助群組，例如辦線下講座介紹香港選舉制度，籌集口罩 予學生，後來組織漸漸「有機生長」。

報導說，有傳媒早前引述消息，說新方向劍指選委會及立法會選舉，劉暢回應會否參選時兩度說為時尚早，稱要考慮能否為香港好的「初心」，「如果有幫助，我們當然去參加；如果有能力比我們強的人已在裡面，我們不需要去」。王宇亦強調，受訪是冀拋磚引玉推動組織有更多人參與。

報導引述劉暢表示，他在有關修改選舉制度的座談會上提出，社會表面平靜，但不代表徹底平和，市民現在因某些原因不發聲，「這個需要小心的，更需要推進以民為本和政策……不要輕視民意」。