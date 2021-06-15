黎智英獲頒自由獎章 涉3罪今提堂

香港壹傳媒創辦人黎智英涉勾結外國勢力危害國安等3罪15日再提堂。（中通社資料照片）

正在赤柱監獄服刑的壹傳媒黎智英 創辦人，獲美國國會授權成立的共產主義受害者紀念基金會頒發「杜魯門─雷根自由獎章」，表彰他畢生為香港 自由民主奉獻、決心對抗中共 獨裁行徑。黎智英涉及違反港區國安法案，被控勾結外國或境外勢力危害國家安全等三罪，今天將在西九龍法院再提訊。

共產主義受害者紀念基金會11日在國會山莊的共產主義受害者紀念雕像，進行第14屆年度各國獻花紀念儀式。與會者包括16個大使館與3個代表團的成員，另有41個受奴役民族與人權團體的代表透過視訊參與。

基金會透過這次儀式，頒發杜魯門─雷根自由獎章給香港創業家與民主派人士黎智英，以表彰他畢生為香港自由民主奉獻、堅決反抗共產主義和所有其他形式的暴政，以及他不計代價、決心對抗中共獨裁行徑。

黎智英近期因承認前年10月1日中國國慶日當天組織未經批准集結等罪，被法院判囚14個月。根據相關報導，連同早前其他非法遊行案件的分期判刑，黎智英的刑期累計增至20個月。

共產主義受害者紀念基金會網站指出，今年是香港開始抗議兩周年，而香港異議遭殘忍鎮壓，說明了共產政府無法容忍一絲絲對自由的妥協。黎智英和許多香港公民的勇氣，則說明人類永遠不會停止渴望自由。

基金會網站介紹，黎智英創立亞洲服飾品牌佐丹奴、香港上市媒體公司壹傳媒與熱門報紙「蘋果日報」。

網站提到，黎智英是知名的中共批評者，曾說諾貝爾經濟學獎得主海耶克的著作「通向奴役之路」啟發自己為自由而奮鬥。黎智英在商場的創投強烈反映他的倡議理念，而他高調支持香港民主運動，遭到中國政府強烈譴責。

網站表示，黎智英是2014年香港雨傘運動的領袖之一，因涉入2019至2020年的民主運動面臨指控和審判；在香港國安法實施後，黎智英被以涉嫌「勾結外國勢力」罪名逮捕。同日約200名香港員警突襲蘋果日報辦公室，沒收超過125箱資料。

這次搜查受各界高度關注。香港記者協會形容這次行動「令人震驚」、在香港前所未見；末代香港總督彭定康也稱這類行為是「迄今（對香港媒新聞媒體）最駭人的攻擊」。

根據基金會網站，黎智英因創辦蘋果日報，在2020年12月獲無國界記者組織頒發新聞自由獎。

美國前副總統彭斯在儀式後推文表示：「黎智英是自由鬥士，我有此榮幸於2019年歡迎他造訪白宮。如今他因支持香港民主身陷囹圄，共產主義受害者紀念基金會以他勇於為自由奉獻，恰如其份地將最高榮譽頒給他。願上帝保佑黎智英。」