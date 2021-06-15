不想簽聲明 逾6成香港青年拒當公務員

「青年創研庫」調查顯示，約六成受訪青年不願做公務員，圖為香港金鐘特區政府總部。（中通社）

香港 青協青年研究中心的「青年創研庫」調查顯示，約六成受訪青年不願做公務員，較5年前調查增約12個百分點。

明報報導，青年創研庫認為公務員體系是吸納管治人才的重要渠道，惟近年港府政務主任（AO）及行政主任（EO）職位申請的競爭持續減小，關注長遠招攬優秀人才服務公眾的危機。

青年創研庫於4月22至26日，以問卷訪問527名18至34歲青年。撇除十多名本身是公務員的受訪者，約63%青年稱不想做公務員，當中分別各有約三成稱因工作沉悶、政治壓力大、不想就擁護基本法及效忠港府而宣誓或簽聲明，28%稱不想加入現屆港府。

另有23%青年有意成為公務員，較5年前調查減少約20個百分點。有意當公僕的青年當中，近六成稱職位申請競爭大，窒礙其加入公務員行列，另分別各約兩成稱擔心受朋輩壓力，以及香港政治環境趨複雜。

青年創研庫「管治」組別成員潘子鋒建議港府參考海外經驗，開拓公務員隊伍人才物色渠道，例如增設中學生獎學金，得獎者日後須到港府工作一段時間，若當局認為人才特別優秀，可再提拔。他又認為當局應積極考慮准許非港府機構等，推薦人選申請參與政務職系實習計畫 ，助港府吸納具潛質者。

公務員事務局長聶德權昨日在臉書發文表示，上周就港府內部招聘政務主任舉行兩場簡介會，近700人參加。他說政務主任不單是一份工作，「更多的是一種責任、一個服務香港的使命」，籲公務員藉今次招聘，嘗試在另一崗位服務社群 。