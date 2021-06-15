香港19歲以下打針者增2倍 總接種數少逾萬人

香港截至13日晚，有超過293萬人次接種疫苗，其中約174萬市民已接種第一劑疫苗，占16歲以上人口26.8%，距離70%的疫苗屏障接種率相差較遠。（中新社）

香港 新冠肺炎疫情 緩和，文匯報報導，衛生署衛生防護中心今天公布，截至今日凌晨零時，香港連續7日本地零確診，新增1宗印尼輸入確診，患者為40歲女性，昨日發病。另外，香港有少於5宗初步陽性個案。

另據明報報導，昨天是12至15歲青少年首日可以接種復必泰疫苗 （BNT162b2，BioNtech與輝瑞合作研發的疫苗），港府沒提供該年齡組別有多少人打針，而據疫苗專題網站，19歲或以下年齡組別昨日有2619人打復必泰，較之前3日每日的打針數目增逾兩倍。另外，新冠疫苗接種計畫已開展109天，昨天有逾3萬人打針，較前一日的逾4.2萬人少。

報導稱，記者昨早10時到荔枝角公園體育館接種中心，目測至12時的兩小時內有逾70人前來打針，當中約20人有家長陪同或有向職員展示接種同意書。陪同兒子打針的梁先生表示，他們早已預約參加星夢郵輪海上遊，兒子要按規定打針方能上船。其子梁同學說，期望赴海上遊，並稱全家人已完成接種，沒有副作用，自己即使不去海上遊也會打針。

報導說，14歲的徐同學說，上月接種子宮頸癌疫苗，憂慮接種新冠疫苗或有副作用，但在網上搜尋過資料後顯示沒影響，故放心接種。在港與外婆同住的她說已有一兩年沒到東莞探望父母，計畫暑假回鄉，盼打針後可縮短到內地後的隔離時間。

報導指出，12歲的王同學一家最快下月中移民加拿大；王父表示和太太打針後沒副作用，所以不擔心女兒打針。

報導稱營運灣仔伊利沙伯體育館接種中心的香港創新醫療學會，創會會長劉少懷說，該中心昨日有10多名12至15歲青少年打針，希望之後有更多學校預約團體接種。營運將軍澳體育館中心的康健國際醫療集團，營運總監梁國齡稱該中心昨日有1500至1600人預約打針，當中約四分之一、即約400人是18歲以下。

報導引述港府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌表示，12至19歲組別有逾2600人接種「是好開始」，相信全日復課、戶外體育運動可豁免戴口罩，以及稍後推出的「旅遊氣泡」，可推動年輕人接種。