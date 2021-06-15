香港端午酒樓爆滿 生意回復7成 赤柱龍舟賽熱鬧

「赤柱邀請盃」14日如期舉行，但疫情之下只有約30隊參加。（中新社）

香港 昨天迎來第二個疫情 下的端午節 ，多區的龍舟競賽都取消。不過，赤柱有龍舟賽復辦，雖然規模縮減，但氣氛仍熾熱。泳客則趁假期到沙灘游「龍舟水」，期盼一洗霉運。不少市民到酒樓飲茶食飯，各大酒樓、餐館大多爆滿。多家酒樓負責人節前表示，預期端午節客流較旺，相信生意可回復六至七成。

大公報報導，端午節在赤柱正灘舉辦的國際龍舟錦標賽已成近年「傳統」，參賽隊伍數以百計，去年因為疫情爆發而暫停一年。至於今個端午正日，在同一個海灘舉辦了規模較小的「練習賽」，只有約30隊參加，大部分以本地公司隊及業餘運動隊伍為主，由早上9時起共有39場激戰賽事。

據報導，勇奪混合組公開賽事冠軍的龍舟隊「Seagods」，約60名隊員在賽後特意選擇在遠離人群的空曠海灘範圍慶祝，而且分成一組組，避免過度聚集。

另一龍舟隊「V Power」贏得賽事總亞軍，隊員Edmond透露隊伍在疫情下有時須暫停集訓，但隊員都盡量保持每星期下海訓練，結果今年成績有所突破。

14日端午節，香港疫情緩和，赤柱正灘迎來眾多市民「遊龍舟水」，希望祛病消災，帶來好運。圖為小朋友試圖「餵」龍舟食沙。（中新社）

部分泳客下午才到泳灘游「龍舟水」，錯過了欣賞龍舟比賽，但他們亦自得其樂。泳客郭女士表示，往年端午整個赤柱都擠滿人，氣氛當然熱鬧；今年少了大型比賽，氣氛雖然略遜，但好處是泳灘較少人，傳播風險也不高，泳客游泳也較舒適自在，能好好享受假日。泳客陳先生表示，氣氛或許不及往年，但可攜同一家大細趁機游「龍舟水」，盼應節一洗霉運，又可回家與家人享用端午粽，已相當幸福。

至於大澳亦有舉行傳統龍舟遊涌，市民在岸上圍觀划龍舟、拖神艇、到大澳四間廟宇「接神」。

另據香港商報網報導，新冠肺炎疫情下的端午節，不少市民與親友到酒樓飲茶食飯，各大酒樓、餐館大多爆滿。節前多家酒樓訂位爆滿。昨早九龍灣廣場、尖沙咀等地的多家酒樓，只見大廳內人流爆滿、座無虛席。多家酒樓負責人表示，由於疫情日漸受控，加上父親節臨近，預期端午節的客流比較旺，相信生意可回復六至七成。