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香港「賢學思政」2人保釋：當局散播白色恐怖

香港新聞組／香港14日電
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉
香港示意圖。(圖：shutterstock) 呂佳蓉

紀念「612」金鐘衝突兩周年，學生團體「賢學思政」早前在臉書稱12日會在旺角擺設街站，召集人王逸戰及發言人黃沅琳11日涉宣傳或公布未經批准集結及煽惑他人參與非法集結被捕。兩人昨凌晨已獲准保釋候查。

明報報導，王逸戰昨凌晨1時許，獲准以1萬元（港幣，下同，約1288美元）現金保釋離開大嶼山北分區警署，須於7月中旬向警方報到。

據報導，王逸戰對傳媒表示，被捕當晚被幾名便衣警「夾咗上車」，警員在車上亮出一些武器的圖片，聲稱有人舉報他涉嫌在網上販賣軍火，要求王將手機解鎖，拒絕後隨即被指不合作，繼而被捕。他其後被帶往大嶼山北分區警署進行錄影會面，詢問約100條問題，牽涉設立街站、社交網站言論等，例如要解釋帖文所表達的意思，質疑警方認為擺街站會引起騷亂，所以警方以拘捕支聯會副主席鄒幸彤的相同方式，將其扣留調查。

報導稱，王逸戰亦指，對保釋文件上參與非法集結的被捕罪名不明所以，透露當日被捕時，剛離家前往探訪一名在囚人士，「只不過喺屋企出來，但無啦啦被指參與非法集結」。

報導指出，黃沅琳相對較早、以8000元現金擔保外出，扣留期間曾兩次錄影會面。黃沅琳認為二人在6月11日至6月13日被扣留，是反映當局想阻止賢學思政在「612」晚擺設街站，散播「白色恐怖」，但她表示不會退縮或退讓。

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